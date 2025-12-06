Grignasco ricorda Leo Bertoncini, storico volontario Sre. Aveva 93 anni, per lungo tempo aveva lavorato come portralettere in paese. Era conosciutissimo.

Grignasco ricorda Leo Bertoncini, storico volontario Sre

La comunità di Grignasco è in lutto per la scomparsa di Leonardo Bertoncini, conosciuto da tutti come Leo, morto a 93 anni. Il grignaschese è stato per decenni una presenza fondamentale nel mondo del volontariato locale, in particolare del Servizio radio emergenza.

Per il suo contributo continuo e appassionato era stato nominato socio onorario, riconoscimento che testimoniava la stima maturata nel corso degli anni. Il funerale è stato celebrato martedì pomeriggio, con numerosi cittadini e volontari presenti per rendergli omaggio.

LEGGI ANCHE: Cordoglio a Coggiola, uomo di 71 anni trovato senza vita in casa

Il lavoro come postino

Nella vita professionale, Leo aveva lavorato a lungo come postino, un mestiere che gli aveva permesso di instaurare rapporti diretti con la comunità. Con la sua cordialità e il suo senso del dovere era diventato una figura familiare per molte residenti, che ancora oggi lo ricordano con simpatia e gratitudine.

Ma, come accennato, il suo impegno non si limitava all’ambito lavorativo. Leo è stato infatti uno dei volontari più longevi del Servizio radio emergenza di Grignasco, dove ha messo a disposizione tempo ed energia con grande costanza. All’interno del gruppo era considerato un punto di riferimento, sempre disponibile e attento alle necessità degli altri, capace di portare serenità e competenza anche nei momenti più intensi.

Una famiglia conosciuta

L’uomo era molto noto anche grazie alla sua famiglia. Era il padre di Daniela Bertoncini, titolare de “La Casa del Bimbo”, la cartoleria storica del paese, e di Mauro, il figlio maggiore. Quest’ultimo, noto per la sua attività con la DecorStyl come imbianchino e pittore, è anch’egli volontario e istruttore dell’associazione da molti anni, proseguendo la tradizione di impegno che il padre aveva inaugurato.

Bertoncini aveva inoltre un forte legame con il carnevale di Grignasco, una delle manifestazioni più radicate nella tradizione locale. Con la sua scomparsa, Grignasco perde un cittadino che ha dedicato una vita intera al senso civico, alla solidarietà e al servizio verso gli altri.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook