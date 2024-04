Grignasco, Roberto Beatrice in campo per tornare sindaco. Da cinque anni assessore con Katia Bui, ma adesso le loro strade si dividono.

E’ stato sindaco a Grignasco per due legislatore, e da cinque anni è assessore all’ambiente, protezione civile e polizia locale. Ma adesso le strade di Roberto Beatrice e del sindaco Katia Bui si dividono. Ognuno si candida con una propria lista. In lizza poi ne scenderanno probabilmente altre due: si prospetta dunque una tornata elettorale ricca di candidati e (si spera) di contenuti.

Roberto Beatrice, cosa l’ha portata a decidere di ricandidarsi?

Nel corso degli anni ho maturato una esperienza amministrativa importante. I primi tempi sono stato in minoranza, ho vissuto due mandati da sindaco e il percorso si è poi interrotto perché la legge non consentiva di ricoprire il ruolo di primo cittadino per il terzo mandato consecutivo. E’ da un paio d’anni che più persone mi chiedevano di ricandidarmi. Per un certo periodo di tempo sono stato impegnato a seguire importanti questioni di famiglia, in un secondo momento ho fatto le mie valutazioni e in base alla esperienza che ho maturato sul campo ho pensato di impegnarmi di nuovo per il paese.

Contro l’attuale “suo” sindaco…

Sì, alla fine ognuno andrà avanti per la propria strada.

Ci sono temi specifici e prioritari che vorrebbe affrontare?

Ripresa della collaborazione e massimo supporto all’associazionismo in tema di gestione e vicinanza alle famiglie con persone anziane o con disabilità a carico, senza l’aggravio di ulteriori spese che possono pesare sul bilancio familiare. Massimo impegno con le istituzioni sanitarie locali al fine di garantire in paese prestazioni sanitarie e assistenziali. Grande attenzione per la questione del medico di base: in quanto professionista lavora in convenzione con l’Asl ed è regolamentato dall’accordo collettivo nazionale e dagli accordi integrativi regionali. Non è quindi di competenza amministrativa comunale ma bisogna fare squadra con i Comuni e territori limitrofi per un proficuo dialogo con gli enti preposti al fine di trovare delle soluzioni per tornare alla normalità e limitare i disagi per tutti i cittadini coinvolti, soprattutto per le fasce più deboli. Massimo impegno per riportare sul territorio associazioni sportive “Multi-sport” per dare la possibilità ai nostri giovani di crescere e fare attività nel proprio paese. Conclusione del secondo lotto dei lavori di ristrutturazione del centro sportivo nel più breve tempo possibile.

In merito alla lista che guiderà, c’è qualche anticipazione?

La lista si chiama “Beatrice sindaco” e sarà una lista civica. La squadra è pronta: non è accomunata da fedi politiche ma dalla voglia di ripartire con i cittadini. Tengo a sottolineare che mi è spiaciuto lasciare fuori dal gruppo alcune persone, ma comunque ci daranno il loro aiuto e se qualcuno volesse avvicinarsi al nostro progetto lo accoglieremo a braccia aperte.

Nella squadra c’è qualcuno che ha già operato in campo amministrativo?

Ci sono cinque persone che sono con me da 15 anni, e poi abbiamo anche nuovi candidati. Il motto è “decidi tu quello che conta” perché sarà il cittadino a fare la sua scelta e qualunque sarà, dovrà esser rispettata.

Avete già un calendario di eventi elettorali?

Tutti i venerdì, in occasione del mercato, saremo presenti con il nostro banchetto. Faremo inoltre incontri nelle frazioni che renderemo noti. La serata in piazza con la presentazione del programma sarà il 5 giugno mentre ad Ara il 6 giugno.

Vuole fare un appello ai suoi concittadini in vista della chiamata alle urne?

Gli appelli non mi sono mai piaciuti. Posso dire che il mio percorso è lungo e ormai i grignaschesi mi conoscono e sanno chi sono. Siamo sempre stati presenti sia come ascolto che come risoluzione di problemi. E contiamo di proseguire.

