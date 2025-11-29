Grignasco sistema il centro storico con 250mila euro della Regione. Il finanziamento serve a terminare la riqualificazione di via Perazzi, piazza Viotti e via Italia.

La comunità di Grignasco aveva incrociato le dita per settimane, in attesa di una risposta che avrebbe potuto contribuire a cambiare il volto del suo centro storico. E la notizia tanto attesa è finalmente arrivata: la Regione Piemonte ha approvato il finanziamento richiesto per completare la riqualificazione dell’ultima parte del cuore cittadino.

Un progetto ambizioso, che l’amministrazione aveva indicato come una delle priorità del proprio mandato. Si tratta dell’ultimo tassello di un percorso iniziato anni fa e che punta a restituire alla cittadinanza un centro più accogliente, curato e coerente dal punto di vista estetico e architettonico.

Gli interventi previsti

L’intervento che riguarderà il tratto di via Perazzi, piazza Viotti e via Italia fino all’ex consorzio agrario, si inserisce in una visione più ampia di rilancio urbano, che negli ultimi anni ha già visto la sistemazione di alcune aree vicino a quelle che presto saranno coinvolte dal cantiere.

Senza contare i marciapiedi rinnovati, illuminazione migliorata, spazi pubblici più funzionali: insomma ogni passo ha contribuito a costruire una Grignasco più moderna, ma sempre legata alle proprie radici. L’idea alla base dell’opera, che sta per prendere il via, è quella di continuare a portare in vita le cosiddette “strade bianche”, con il caratteristico ciottolato e le lastre di pietra che richiamano la tradizione storica del borgo.

Una serie di lavori complessi

Non si tratta, però, di un cantiere semplice. Sia per i costi che per la complessità dei lavori, il Comune aveva deciso di tentare la via del bando regionale, confidando nel sostegno della Regione Piemonte. L’attesa è stata lunga, ma la perseveranza ha dato i suoi frutti: l’altra settimana è arrivata la comunicazione ufficiale.

A confermare la notizia è stato il sindaco, che ha espresso tutta la propria soddisfazione per il risultato ottenuto: «La Regione Piemonte ha approvato un nuovo piano di finanziamenti destinato ai Comuni, stanziando oltre 20 milioni di euro per sostenere 114 interventi di riqualificazione degli spazi pubblici e altri interventi – spiega il primo cittadino Roberto Beatrice –. L’iniziativa rientra nella manifestazione di interesse “Obiettivo Comune”. Il progetto presentato da Grignasco prevede l’ultimazione del tratto di via Perazzi, piazza Viotti e via Italia fino all’ex consorzio agrario».

Per il paese un investimento totale di 630mila euro

Il sindaco ha poi illustrato i dettagli economici dell’intervento: «Il costo completo dell’opera è di 630mila euro e questo contributo di 250mila euro ci dà ampio respiro, riducendo così l’importo del mutuo che dovremo accendere. Una bella soddisfazione da parte nostra, in quanto vediamo riconosciuti gli sforzi per amministrare al meglio e rendere più bello il nostro paese».

Con l’approvazione del finanziamento, ora potrà partire con la fase operativa e prossimamente quindi la comunità potrà contare su un salottino in centro paese.

