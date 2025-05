Guasto al passaggio a livello, traffico in tilt a Grignasco. Le sbarre si sono abbassate e poi bloccate, chiudendo la provinciale.

Guasto al passaggio a livello, traffico in tilt a Grignasco

Sbarre bloccate e una coda interminabile di auto da una parte e dall’altra. Lunghi momenti di delirio poco dopo il mezzogiorno di oggi, venerdì 2 maggio, a seguito di un guasto che ha colpito il passaggio a livello di Grignasco in via Giuseppe Mazzini.

Non è ancora chiaro che cosa sia accaduto e da che cosa sia stato originato il problema. Sta di fatto che le sbarre si sono “inchiodate” sulla posizione di chiusura e non c’è stato più verso di alzarle. Constatata l’impossibilità di far funzionare il meccanismo, si è deciso di smontare le sbarre facendo intervenire personale specializzato.

Code interminabili e auto che tornano indietro

La procedura ha ovviamente richiesto parecchio tempo, e intanto decine e decine di automobilisti hanno deciso di fare inversione a U e di tornare indietro, provando a passare sulla provinciale lungo la sponda opposta del fiume Sesia.

Inutile sottolineare che tutto questo ha provocato intasamenti su altre strade e ritardi anche pesanti per tutti coloro che procedevano lungo la strada provinciale 75.

