Lutto in Valsesia per Ennio Reolon: fu grafico, tipografo e fotografo. L’uomo è morto a 74 anni, fulminato da un malore. Il funerale è stato celebrato a Serravalle.

Lutto in Valsesia per Ennio Reolon: fu grafico, tipografo e fotografo

E’ stato celebrato nella mattinata di ieri, giovedì 30 gennaio, il funerale di Ennio Reolon, 74 anni, grafico di professione e fotografo per passione. L’uomo viveva in frazione Gattera a Serravalle: martedì è stato colto da un malore improvviso che non gli ha lasciato scampo.

La famiglia Reolon ha origini venete, e prima di trasferirsi in Valsesia era stata a lungo in Valsessera. Ennio era conosciutissimo non solo nella frazione serravallese ma in tutta la zona. Aveva lavorato in tipografia a Borgosesia, e prima ancora aveva collaborato con il fratello Heliar, noto fotografo di Borgosesia che aveva lo studio in via Vittorio Veneto e che purtroppo si è spento nell’aprile del 2017. Anche lui, tra l’altro, era stato trovato ormai senza vita, e anche per lui quindi era stato fatale un malore improvviso, probabilmente una crisi cardiaca; sino a poco prima, si era intrattenuto a parlare con alcuni conoscenti.

LEGGI ANCHE: Ghemme piange Giampiero Curatitoli, ex titolare del Caffè Primavera

Il lavoro come grafico

Prima di andare in pensione aveva anche lavorato al Corriere Valsesiano in qualità di grafico, e per parecchi anni aveva lavorato anche in collaborazione con Notizia Oggi come fotoincisore. Inoltre a volte capitava che munito della sua macchina fotografica scendesse in campo per scattare qualche istantanea per il giornale per il quale lavorava.

Era una persona gentile, riservata, sempre di buonumore. Da quando aveva concluso i suoi impegni lavorativi, spesso lo si vedeva presente ad eventi culturali del territorio, anche perché era amico e collaboratore di Piera Mazzone, direttrice della biblioteca “Farinone Centa” di Varallo, instancabile divulgatrice e promotrice di eventi culturali in tutta la zona.

L’addio a Serravalle

L’altro giorno quando si è diffusa la triste notizia nessuno a Serravalle e dintorni si sarebbe mai aspettato di apprendere un epilogo cosi doloroso. Anche perché sino a pochi giorni fa molte persone lo avevano incontrato e sembrava proprio che stesse bene. Ennio lascia la figlia Elisa (nota insegnante in valle), con il marito Paolo Croso (presidente del Cordar Valsesia) ed il nipote Gabriel oltre alla sorella Eralda.

Tanta gente ha voluto esserci, ieri mattina per l’ultimo addio celebrato nella chiesa parrocchiale a Serravalle. Al termine delle esequie il feretro è stato accompagnato al tempio crematorio. I familiari quali chiedono che eventuali offerte siano destinate a opere di bene.

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook