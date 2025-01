Ghemme piange Giampiero Curatitoli, ex titolare del Caffè Primavera. L’uomo era molto conosciuto per via dell’attività che ha portato avanti con la moglie.

Lutto nei giorni scorsi a Ghemme per l’ex ristoratore e barista Giampiero Curatitoli, titolare della Trattoria (ora Caffè) Primavera. L’uomo è scomparso a 84 anni. Era molto conosciuto, non solo nel paese.

Dagli anni ’60 è stato dietro al bancone del suo locale tuttora esistente come caffè in via Monterosa. Un locale storico, aperto 30 anni prima dai genitori Giuseppe e Pierina Milanesi, e portato avanti dal figlio come bar fino alla pensione. L’ex-ristoratore ha lasciato l’amatissima moglie Maria Angela, spegnendosi serenamente nell’abitazione sopra il suo locale. Venerdì l’ultima benedizione, prima del trasporto al tempio crematorio e al cimitero ghemmese.

Il ricordo della moglie

«Giampiero dallo scorso aprile era sofferente – racconta la moglie Maria Angela Boldini -. Era stato ricoverato per problemi ai reni, ma si era rimesso e, nell’estate, aveva ripreso a uscire di casa. A dicembre la situazione è peggiorata anche a causa di una caduta, ed è seguito un periodo difficile, nel quale ha dovuto iniziare la dialisi. Negli ultimi giorni è sopravvenuto un peggioramento generale, ma lui ha affrontato tutto con serenità. Quando mi avvicinavo al suo capezzale mi rivolgeva sempre parole e sguardi pieni d’amore, dicendomi di essere contento della vita che avevamo avuto e si è spento lasciandomi il cuore pieno d’amore, infondendo tanta serenità in tutti noi. Ringrazio il dottor Giorgio Milanesi per la vicinanza».

Un locale storico di Ghemme

Poco dopo aver rilevato la trattoria, il padre di Curatitoli era mancato per un infarto, lasciando moglie e figlio in una situazione complicata. Ma quando Giampiero conobbe Maria Angela, arrivata dalla Lombardia a Ghemme dove vivevano degli zii, tra loro scoppiò l’amore e lei lo seguì nel lavoro, felice di potersi dedicare a un’attività che le piaceva.

Dall’unione sono nati i figli Giuseppe e Gabriela, e poi i nipoti Giulia, Enea, Mara, Andrea ed Elisa. «Diversamente da Giampiero, ho un carattere molto estroverso – prosegue la moglie – e sono stata felice di poterlo affiancare, insieme alla madre, nella conduzione della trattoria -. Siamo stati insieme 60 anni. Quando abbiamo deciso di dare in gestione l’attività ci siamo goduti al meglio gli anni della pensione, abbiamo visto i nostri figli sistemarsi e anche questo ha contribuito a dare serenità agli ultimi giorni di mio marito».

