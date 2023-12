Morta a 103 anni Franca Mazzone: ora riposa nel cimitero di Serravalle. Ieri a Gozzano le esequie della donna, poi il ritorno in Valsesia.

Morta a 103 anni Franca Mazzone: ora riposa nel cimitero di Serravalle

Era originaria di Serravalle, ed è lì che è stata portata per il suo ultimo viaggio. Franca Mazzone aveva 103 anni e viveva in via Salvemini a Gozzano. Se n’è andata l’altro giorno nella sua casa alla bella età di 103 anni.

Il rosario è stato recitato giovedì nella chiesa di Santa Maria Assunta a Gozzano, dove ieri, venerdì 30 novembre, è stata anche celebrata la funzione funebre. La donna ha lasciato il figlio Corrado con Gabriella, il genero Sandro, i nipoti Chiara, Claudio e Marco, e altri parenti.

Al termine della messa, il fereto è stato deposto nel cimitero di Serravalle.