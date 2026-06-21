Palio di Serravalle, è il giorno della corsa degli asinelli: il paese festeggia 50 anni di storia

Entra nel vivo oggi, domenica, il Palio di Serravalle 2026, una delle manifestazioni più amate e sentite del territorio. Dopo il suggestivo corteo storico andato in scena ieri sera, le contrade sono pronte a contendersi il Trofeo dei Rioni e a dare vita alla tradizionale corsa degli asinelli, momento clou di una festa che quest’anno celebra il prestigioso traguardo dei 50 anni.

Un tuffo nel Medioevo tra cortei e spettacoli

L’atmosfera medievale ha già conquistato il paese nella serata di ieri, sabato 20 giugno, quando le vie del centro si sono animate grazie alla sfilata in costume storico. Un appuntamento molto partecipato che ha visto protagonisti anche gli scacchi viventi di Crevacuore e gli sbandieratori e musici Città di Legnano.

Tra tamburi, bandiere e abiti d’epoca, Serravalle è tornata indietro nel tempo, offrendo a residenti e visitatori uno spettacolo ricco di fascino. Le contrade hanno così acceso ufficialmente la sfida che culminerà nella giornata odierna, tra giochi, tradizioni e spirito di appartenenza.

La sfida tra i rioni e la corsa degli asinelli

Il programma di oggi, domenica 21 giugno, prende il via alle 14.30 al campo sportivo “Innocente Bossi” con una mini sfilata delle contrade. Successivamente spazio ai giochi medievali, validi per l’assegnazione del Trofeo dei Rioni, conquistato nell’edizione precedente dal rione Grillo.

A seguire si svolgerà la benedizione del drappo e delle casacche da parte del parroco, don Ambrogio Asei Dantoni. Quindi arriverà il momento più atteso della manifestazione: la corsa degli asinelli, raccontata ancora una volta dalla collaudata voce di Willy, affiancato da Pervinca e Daniele, pronti a coinvolgere il pubblico con entusiasmo e simpatia.

Programma della giornata

Ore 14.30: mini sfilata delle contrade

Giochi medievali per il Trofeo dei Rioni

Benedizione del drappo e delle casacche

Corsa degli asinelli

Premiazione del rione vincitore

Cena celebrativa per i 50 anni del Palio

Grande festa finale in piazza Libertà

La manifestazione si concluderà con una grande cena in piazza Libertà, occasione perfetta per festeggiare insieme il cinquantesimo anniversario del Palio. Un momento conviviale che unirà partecipanti, contrade e cittadini in una serata all’insegna della tradizione e della buona cucina.

Le prenotazioni restano obbligatorie e possono essere effettuate fino a oggi presso il Cisa Servizio Catering di corso Matteotti 192. Il menù propone affettati, parmigiana, tacchino tonnato, antipasto piemontese, tapulone con polenta e tagliere di formaggi. Per i più piccoli è previsto un menù dedicato con milanese e patatine. Durante la serata verrà inoltre premiata la contrada vincitrice del Trofeo dei Rioni, chiudendo nel migliore dei modi una giornata destinata a entrare nella storia del Palio di Serravalle.

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