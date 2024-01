Parrocchia di Grignasco cerca mattoncini Lego: servono per un progetto coi bambini. Appuntamento il 14 aprile con una mostra di opere realizzate con i cubetti di plastica.

Parrocchia di Grignasco cerca mattoncini Lego: servono per un progetto coi bambini

Una esposizione di Lego e un concorso per la creazione più originale con i mattoncini. Questo è “Ora.Bricks, mattoncini in oratorio”, un’idea originale che approda in paese. Promotrice di questo evento è la parrocchia di Grignasco che è sempre un vulcano di idee per i giovani e le famiglie, e più in generale per la comunità del paese.

«Io e Maurizio Merlo abbiamo pensato di proporre questa novità – racconta il parroco, don Enrico Marcioni -. La giornata sarà articolata in questo modo: ci sarà la possibilità di visionare una bella mostra con opere fatte con i tipici mattoncini e poi uno stand dove verrà data la possibilità a tutti di fare delle attività didattiche e quindi creare un’opera con i Lego. Contestualmente verrà proposto un concorso che premierà la creazione più originale».

L’evento, in programma per il 14 aprile, è davvero qualcosa di unico. «In effetti non avevamo mai proposto un’iniziativa del genere – mette in luce il sacerdote -. Ma noi amiamo organizzare sempre qualcosa di innovativo ed eccoci qui con questa bella novità».

LEGGI ANCHE: Isola di San Giulio riprodotta con i Lego da un appassionato

E ora si cercano i mattoncini

C’è una particolarità per quanto riguarda l’evento. «Per rendere possibile le attività didattiche nello stend e quindi offrire a tutti la possibilità di partecipare al concorso si è pensato di lanciare un appello a tutti. Chi volesse aiutarci e avesse dei Lego usati potrà metterli a disposizione dell’evento – conclude don Marcioni -. Raccogliamo il materiale in oratorio dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 18».

Per l’occasione del 14 aprile è previsto anche un pranzo dalle 12.30. Per assicurarsi il posto a tavola e per questioni organizzative, i promotori invitano chi volesse aderire a contattare il numero telefonico 339.1329605.