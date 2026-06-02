Rapina e coltellate nella sala slot: restano in carcere i giovani arrestati a Serravalle

Custodia cautelare in carcere per i due giovani arrestati dai carabinieri per la violenta rapina avvenuta a metà maggio alla sala slot Terrybel di via Alfieri a Borgomanero. La decisione è stata presa nei giorni scorsi dal gip di Vercelli, che ha poi trasmesso gli atti alla procura di Novara dichiarandosi incompetente per territorio.

Le immagini decisive per l’indagine

Durante l’interrogatorio i due indagati hanno risposto alle domande del giudice, ricostruendo quanto successo nella sala giochi. Fondamentali per l’inchiesta sono state le immagini delle telecamere interne, che mostrano l’irruzione e la colluttazione con il titolare del locale.

Determinante anche la videosorveglianza cittadina, grazie alla quale i carabinieri della compagnia di Arona sono riusciti a individuare l’auto usata per la fuga e a risalire ai sospettati. I due erano stati rintracciati poche ore dopo a Serravalle con ancora addosso vestiti sporchi di sangue.

Il gestore ferito durante l’assalto

Il titolare della sala slot, un cittadino cinese residente in città, aveva preso in gestione il locale da appena una settimana. Quando i rapinatori hanno tentato di impossessarsi del denaro contenuto nella cambiamonete, ha cercato di opporsi e di difendere l’incasso.

Nel corso della colluttazione è stato colpito più volte con un coltello. Una delle ferite, al fianco, gli ha perforato un polmone. L’uomo era stato ricoverato all’ospedale Santissima Trinità di Borgomanero, e per fortuna le sue condizioni sono in progressivo miglioramento.

Indagini ancora aperte sulla scelta del bersaglio

Secondo quanto emerso, la vittima avrebbe tentato di inseguire gli aggressori anche all’esterno del locale, cercando di fermarli con una cassaforte mentre fuggivano con circa 7mila euro in contanti.

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