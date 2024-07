Scontro tra due auto alla rotonda in uscita da Grignasco. LE FOTO

Scontro tra due auto alla rotonda in uscita da Grignasco. Una delle vetture si è coricata su un fianco. Intervento di vigili del fuoco e 118.

Scontro tra due auto alla rotonda in uscita da Grignasco

Incidente alla rotonda che “della Madonnina” nella periferia di Grignasco. Nel tardo pomeriggio di oggi, sabato 27 luglio, intorno alle 18, due vetture sono entrate in collisione a pochi metri della rotatoria, lungo il tratto di strada in direzione di Prato Sesia. Una delle due auto si è rovesciata su un fianco, l’altra è rimasta diritta ma danneggiata.

L’intervento degli operatori del soccorso

Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco del distaccamento volontario di Romagnano, gli operatori della Croce rossa 118 e i carabinieri per la gestione della viabilità e per i rilievi del caso. Gli occupanti sono stati presi in cura dai sanitari. Intanto i vigili del fuoco si sono occupati dello sgombero dei mezzi e della messa in sicurezza del tratto di strada.

Spetta alle forze dell’ordine la ricostruzione dell’incidente e l’attribuzione di eventuali responsabiltà. Da ricordare che già nella mattinata di oggi il sindaco Roberto Beatrice aveva segnalato sul suo profilop social la presenza di gasolio proprio su quella rotonda: non è però chiaro se questo problema sia da collegare in qualche modo all’incidente.

Foto di Sandro Mori e di un lettore, che ringraziamo di cuore

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook