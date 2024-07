Serravalle ha premiato le ragazze del calcio femminile. Si allenano due volte alla settimana e si confrontano con altre squadre nella zona.

Un riconoscimento speciale per la Serravallese Women. Sabato mattina nella cornice della sala consiliare del municipio la squadra femminile di calcio ha ricevuto un importante riconoscimento dal Comune.

«Per il nostro paese poter contare su una squadra che si impegna è un onore. In un mondo in cui tutto sta diventando sempre più difficile e le stesse associazioni devono di continuo misurarsi con una serie di difficoltà – spiega il sindaco Massimo Basso -, poter vedere un gruppo affiatato e che si impegna fa davvero piacere. Pensare poi che comunque portate il nome del nostro paese anche al di là dei confini della Valle è un ulteriore motivo che ci inorgoglisce».

Una ventina di ragazze molto affiatate

La realtà è formata da una ventina di giocatrici che si allenano due volte alla settimana e si confrontano con altre squadre nella zona del Verbano Cusio Ossola e di Varese.

«Non appena ho appreso di questo progetto, ho cercato subito di dar man forte per sostenerlo. Le ragazze non solo si impegnano tanto ma sono autonome: si cercano gli sponsor, fanno chilometri e chilometri per giocare e sono particolarmente unite. Insomma, un bel gruppo affiatato».

Spille per le divise delle giocatrici

Per tutte queste ragioni l’amministrazione comunale ha deciso di consegnare un bel riconoscimento alle componenti della squadra. Il sindaco Massimo Basso ha quindi conferito una targa alla referente Rosella Miele che ha ringraziato a nome delle giocatrici per il premio. Sono stati quindi distribuite delle spille con il logo del Comune da apporre alle divise.

L’appuntamento si è concluso con un bel rinfresco e l’augurio di un futuro ricco di traguardi sportivi per tutte le ragazze.

