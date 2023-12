Serravalle punta a riaprire corso Matteotti entro Natale. Adesso la posa della pavimentazione sta interessando la zona da via La Marmora a via Sezzano e Baranzano.

Serravalle punta a riaprire corso Matteotti entro Natale

A Serravalle si lavora senza sosta per completare corso Matteotti, la principale arteria che attraversa il centro del paese. Il vice sindaco: «Incrociamo le dita e speriamo di concludere entro Natale il tratto a cui stanno lavorando i posatori».

Da qualche mese gli addetti specializzati si stanno occupando della riqualificazione dell’arteria principale del paese. Il cantiere è stato diviso in vari lotti per consentire anche agli abitanti di poter accedere al paese e raggiungere le rispettive abitazioni, e nel contempo dar la possibilità agli addetti di lavorare in sicurezza.

Il tratto nella zona del municipio è già stato completato da un pezzo, i lavori si sono concentrati anche sull’area all’altezza della chiesa parrocchiale.

I lavori in cantiere

Attualmente si sta prendendo in considerazione un’ulteriore area. «Stiamo finendo il tratto da via La Marmora a via Sezzano e Baranzano – spiega il vice sindaco Guido Bondonno -. Si tratta del terzo lotto. Gli operai stanno lavorando a spron battuto perchè vorremmo riuscire completare il tutto entro Natale. Vedremo cosa si riuscirà a fare anche compatibilmente con le condizioni meteo».

Terminata questa fase, le opere manutentive verranno temporaneamente sospese. «Visto che ci stiamo avvicinando al periodo invernale, rimanderemo la parte finale alla primavera quando ci occuperemo di via della Negra sino a via Sezzano e Baranzano – prosegue l’amministratore -. Inizialmente avevamo pensato di posticipare già il terzo lotto al prossimo anno, poi con una maggior valutazione si è pensato di provvedere ad una parte».

Il risultato che si sta raggiungendo è soddisfacente. «Siamo molto contenti di come si sta procedendo. Il pavè rinnovato dà un aspetto migliore al centro cittadino. Nel complesso è stato fatto un ottimo lavoro».

Attesa in paese

In paese c’è attesa per l’apertura dell’intera arteria cittadina. «I serravallesi attendono con impazienza di poter tornare ad attraversa nella sua interezza corso Matteotti come tutti i valsesiani aspettano di poter tornare ad utilizzare la Passerella – conclude Bondonno -. Stiamo lavorando parallelamente su due cantieri davvero impegnativi e importanti ma desidero rassicurare tutti: siamo a buon punto su entrambi i cantieri».