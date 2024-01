Tentato furto nel circolo Arci dei pescatori di Grignasco. Distrutta la porta di vetro che porta all’area esterna coperta della struttura.

Brutta sorpresa per i titolari del “Carpe Diem” di Grignasco, il circolo dell’Arcipesca in via Manzoni nei pressi della colonia comunale. Nella notte tra domenica e lunedì qualcuno ha divelto la porta d’ingresso tentando di accedere ai locali.

Solo lunedì mattina è stato scoperto il tentativo di furto quando alcuni soci si sono recati nell’area del laghetto. Hanno trovato la porta di ingresso sfondata. Il vetro è andato completamente in frantumi. Non è restato altro che chiamare i carabinieri che hanno effettuato i rilievi del caso.

Distrutta solo la porta

I ladri però sono riusciti solo a forzare la porta in vetro e accedere all’area esterna coperta, mentre non sono sono entrati all’interno dei locali. Forse sono stati disturbati da qualcosa e hanno preferito ritirarsi. Da una prima analisi sembra che non sia stato portato via nulla di valore.

«Il danno – spiega Luciano Zanellato, presidente del circolo Arci – è di qualche centinaia di euro per fortuna per la rottura del vetro della porta. Più che altro sono azioni che disturbano e che non fanno piacere. Non è stato un atto vandalico, volevano entrare nei locali pensando di trovare chissà cosa…». ù

Partite le indagini

Nell’area del parcheggio non ci sono telecamere, ma nella via laterale che porta al circolo qualche occhio elettronico avrebbe potuto immortalare i malviventi. Le indagini sono comunque seguite dai carabinieri.

«Non era mai successo negli ultimi due anni di subire un furto – spiega ancora Zanellato -. La nostra è una zona tranquilla. Portiamo avanti la nostra attività con i soci e appassionati di pesca».

L’area laghetto tra l’altro dall’8 gennaio al 12 gennaio aveva già annunciato la chiusura per ferie come si può vedere anche sulla pagina personale di Facebook. Durante le festività natalizie i soci avevano festeggiato anche il Capodanno. Da sabato 13 gennaio l’attività del laghetto e del circolo riprenderà regolarmente.