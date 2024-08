A settembre l’ufficio anagrafe apre anche nel municipio di Trivero. Una risposta concreta dopo le proteste per i tempi di attesa per accedere al servizio.

Uffici comunali con orari più accessibili e anagrafe aperta non solo a Valle Mosso, ma anche a Trivero. Sono questi i cambiamenti per quanto riguarda gli uffici comunali annunciati dall’amministrazione del sindaco Mario Carli a Valdilana. «Siamo proprio soddisfatti che la nostra interrogazione abbia smosso le acque», interviene Roberto Costella del gruppo “Cambiamento”.

E in effetti i disagi erano stati raccolti dal gruppo di opposizione che in consiglio comunale si era fatto portavoce della questione. Anche il candidato consigliere Stefano Vampari aveva ricordato le vicissitudini per poter rinnovare una carta di identità. Avrebbe dovuto prendere appuntamento a distanze di settimane, alla fine si era rivolto all’ufficio comunale di Strona riuscendo a fare la pratica in giornata. E come lui avevano fatto molti cittadini, chi a Strona, Portula e appunto a Mezzana.

Le novità in arrivo a settembre

A partire da settembre l’amministrazione Carli distribuirà un vademecum con tutti i servizi e gli orari a disposizione. Dal 13 settembre infatti ci saranno importanti novità, come l’anagrafe che riaprirà anche nel municipio di Trivero. Attualmente infatti era presente solo a Valle Mosso.

«La questione – ha precisato Carli – è che in questi tre anni abbiamo avuto una turnazione di ben 27 nuovi dipendenti. C’è voluto del tempo per poter organizzare il servizio e distribuire gli incarichi».

Per di più nel mese di giugno era arrivata una richiesta triplicata per le carte di identità e il tutto aveva rallentato il lavoro.

