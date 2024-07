La carta di identità? Passi tra un mese. Proteste a Valdilana. La disavventura dell’ex consultore e candidato sindaco Stefano Vampari.

La carta di identità? Passi tra un mese. Proteste a Valdilana

Fare la carta di identità in Comune a Valdilana? Prego passi il prossimo mese. E così tanti si rivolgono direttamente in un altro Comune vicino, Strona e Mezzana sono i preferiti.

Disavventura anche per l’ex consultore di Valdilana Stefano Vampari e candidato con la lista “Cambiamento per Valdilana”.

LEGGI ANCHE: Valdilana premia Silvana, allevatrice dal 1975 al Camparient

La disavventura

«Venerdì scorso ho sentito l’ufficio anagrafe per il rinnovo visto che sul sito c’è scritto che bisognava prenotare come ai tempi del Covid – racconta Vampari -. Mi hanno dato appuntamento al 12 agosto solo che in quella data sarò al mare e mi hanno posticipato al 19 agosto».

E alla fine? «Sono andato a Mezzana Mortigliengo in Comune senza prenotare e in cinque minuti avevo fatto tutto».

Le motivazioni

Vampari ha provato a capire il motivo di così tanta attesa per una carta di identità: «Si sono giustificati dicendo che ci sono tanti abitanti e ci sono tante cose da fare. Per di più l’ufficio è ancora sigillato, se ti presenti non aprono neppure e per entrare devi telefonare. Neppure cento anni fa funzionava così».

E il caso di Vampari non è l’unico: «Ho sentito anche di altre persone nella mia stessa situazione. Molti sono andati a Strona per rifare la carta di identità. Anche perché sembra assurdo addirittura prendere appuntamento. Tra l’altro vengono dati a metà mattinata. Chi lavora come fa?».

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook