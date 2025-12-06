AttualitàSessera, Trivero, Mosso
Acquedotto in tilt a Trivero: disservizi a causa di un guasto
Gravi problemi al sistema di approvvigionamento, disagi anche nei giorni scorsi.
E’ già da qualche giorno che nel Triverese si verificano disservizi nell’erogazione dell’acqua potabile. Evidentemente questa volta si tratta però di un problema particolarmente serio, almeno a leggere l’avviso che il Cordar ha emanato.
«Si avvisa che il sistema di approvvigionamento idrico relativo al territorio di Trivero è stato interessato da un importante guasto generale con conseguente mancanza o carenza di acqua per le utenze iteressate. Stiamo lavorando per ripristinare il servizio al più presto. Ci scusiamo per il disagio».
Rubinetti a secco
E in effetti in varie zone del paese i rubinetti sono rimasti a secco, soprattutto in alcune frazioni centrali del paese. Al momento gli utenti non possono far altro che aspettare che i tecnici del Cordar risolvano il problema.
