Acquedotto in tilt a Trivero: disservizi a causa di un guasto

Gravi problemi al sistema di approvvigionamento, disagi anche nei giorni scorsi.

Acquedotto in tilt a Trivero: disservizi a causa di un guasto

E’ già da qualche giorno che nel Triverese si verificano disservizi nell’erogazione dell’acqua potabile. Evidentemente questa volta si tratta però di un problema particolarmente serio, almeno a leggere l’avviso che il Cordar ha emanato.

«Si avvisa che il sistema di approvvigionamento idrico relativo al territorio di Trivero è stato interessato da un importante guasto generale con conseguente mancanza o carenza di acqua per le utenze iteressate. Stiamo lavorando per ripristinare il servizio al più presto. Ci scusiamo per il disagio».

Rubinetti a secco

E in effetti in varie zone del paese i rubinetti sono rimasti a secco, soprattutto in alcune frazioni centrali del paese. Al momento gli utenti non possono far altro che aspettare che i tecnici del Cordar risolvano il problema.

