Addio a Enrico Finezzi: anche Valdilana ricorda lo sciatore travolto da una valanga. L’uomo aveva molti amici tra coloro che frequentano la zona di Bielmonte e i sentieri dell’alta Valsessera.

Anche da Valdilana e dintorni sono tanti i messaggi di cordoglio e i ricordi dedicati a Enrico Finezzi, lo scialpinista di 52 anni travolto da una valanga sabato 10 gennaio in Francia. Finezzi abitava a Candelo, ma era molto conosciuto tra gli amanti della montagna del Biellese e in particolare dell’alta Valsessera, zona che frequentava abitualmente per le sue escursioni.

Molti appassionati di Bielmonte e delle aree circostanti lo ricordano come una presenza costante sui sentieri e sulle montagne, sempre animato da una grande passione per l’ambiente e gli sport alpini. In questi giorni sono numerosi i messaggi di amici e conoscenti che hanno condiviso con lui escursioni e giornate in quota, rimanendo senza parole di fronte a una tragedia tanto improvvisa.

Celebrato ieri il funerale

Il funerale è stato celebrato ieri, giovedì 15 gennaio, alle 10, nella Sala del Regno dei testimoni di Geova a Biella. Enrico lascia la mamma Angela Cusin, gli affezionati Domenico e Sonia, e i cugini Paola, Matteo, Ornella e Sabrina. La famiglia ha voluto ringraziare tutti coloro che sono stati vicini in questo momento di profondo dolore.

Il corpo dell’uomo era stato recuperato dal Soccorso alpino valdostano, con il supporto della Guardia di finanza e dei vigili del fuoco. Sul posto era intervenuto anche il medico del 118. La valanga si è staccata lungo un itinerario molto frequentato dagli scialpinisti, tra Pila e Ozein. Gli accertamenti sulla dinamica dell’incidente sono affidati al Soccorso alpino della Guardia di finanza.

