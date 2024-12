Addio a “Gigi” Gregoletto, aveva 63 anni. Lutto nel Triverese. Persona conosciuta e benvoluta, era andato in pensione da poco.

Addio a “Gigi” Gregoletto, aveva 63 anni. Lutto nel Triverese

Cordoglio a Valdilana per la morte di Pier Luigi Gregoletto, volto noto soprattutto a Ponzone e Trivero. Persona conosciutissima, per tutti era semplicemente “Gigi”. Aveva 63 anni (era nato nel 1961) e da poco aveva raggiunto la pensione dopo una vita di lavoro in fabbrica. Purtroppo nell’ultimo periodo aveva scoperto una malattia che lo ha costretto a terapie e a ricoverarsi in ospedale, e che alla fine purtroppo non gli ha lasciato scampo. Si è spento nella giornata di ieri, domenica 15 dicembre.

LEGGI ANCHE: Trivero e il mondo delle bocce ricordano Silvio Crestani

Tanti messaggi di ricordo e di saluto

Tantissimi i ricordi e i messaggi di cordoglio apparsi sui social nella giornata di ieri alla notizia della sua scomparsa. C’è chi gli ha voluto dedicare un ricordo e un pensiero rivolto a una persona semplice ma sempre disponibile.

«Mi mancherai davvero tanto – racconta un giovane amico -. Ci eravamo conosciuti al Trivero Roots music festival, gli piaceva la musica. E gli piaceva parlare un po’ di tutto. E’ stato bello in questi anni bere un caffè insieme…» Per Gigi Gregoletto era facile attaccare il discorso, sempre pronto a confrontarsi un po’ su tutto, dalle questioni del paese a temi più importanti.

Il funerale si celebra martedì

Pier Luigi Gregoletto lascia i fratelli Carlo, con le figlie Giada e Stella, e Franco, con la moglie Silvia, oltre ad altri zii e cugini. Domani, martedì 17 dicembre, il feretro arriverà alle 14.30 dall’ospedale e sosterà nella sua abitazione di frazione Ponzone 240: qui ci sarà una benedizione e il saluto degli amici. Dopo di che il feretro sarà accompagnato al tempio crematorio.

La famiglia ha voluto rivolgere un ringraziamento particolare «a Tiziano e Natale, a tutti gli amici che gli sono stati vicino, ai medici e a tutto il personale del reparto di oncologia dell’ospedale di Ponderano».

Foto da Facebook

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook