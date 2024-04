Addio a Vanni Tonso, l’uomo del cashmere appassionato di bocce. Originario di Trivero, è stato tra i primi a introdurre la lavorazione di questo prodotto nelle fabbriche della zona.

Negli anni Settanta era stato tra i primi a introdurre nel Biellese e nella Valsesia la lavorazione del cashmere, la lana finissima di origine orientale che adesso è diventato uno dei materiali di maggiore business di tante aziende locali. Il mondo dell’industria piange Vanni Tonso, morto nei giorni scorsi a 80 anni.

L’uomo era originario di Trivero, ed è stato un imprenditore di quelli che guardavano lontano. E non solo guardavano: fin dagli anni Settanta cominciò a viaggiare in Asia proprio alla scoperta di nuove fibre per il tessile della nostra zona. E tra Cina e Mongolia scoprì il cashmere, che portò in lavorazione nelle sue aziende.

Collaborò con i più importanti marchi del tessile di fascia alta della nostra zona: poi le attività passarono gradualmente ai figli Max e Francesca.

La passione per le bocce

Oltre al tessile, la grande passione di Vanni Tonso erano le bocce. Era un buon giocatore e quando poteva non disdegnava di partecipare anche a tornei.

Era anche stato presidente del Kiwanis di Biella.

