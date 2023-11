Addio al dottor Girardi, venerdì funerale a Pratrivero. I familiari ringraziano i pazienti che l’hanno soccorso quando ha avuto il malore in ambulatorio.

Sarà celebrato venerdì mattina il funerale del dottor Raffaele Girardi, il medico di Valdilana morto a seguito di un malore che l’aveva colpito mentre stava visitando i pazienti in ambulatorio. Le esequie si terranno nella chiesa parrocchiale di frazione Pratrivero alle 10: dopo il rito, il feretro sarà accompagnato al cimitero con un corteo a piedi.

Tanti ricordi affettuosi

L’uomo, 62 anni, lascia la moglie Patrizia D’Urso, i figli Nicola e Riccardo, il fratello Giampietro, la zia Annarosa e altri parenti. E lascia un ottimo ricordo tra i pazienti, che in questi giorni hanno postato decine di ricordi sui social, tanti a sottolineare come fosse stato un medico disponibile e alla mano.

Chi volesse fare visita al feretro potrà farlo nell’abitazione al numero 273 a Pratrivero a partire dalle 14 di domani pomeriggio, giovedì 16 novembre. Alle 20 sarà recitato il rosario nella chiesa parrocchiale. Nell’epigrafe, la famiglia ha voluto ringraziare i pazienti che erano in ambulatorio quando il medico si è sentito male, e si sono prodigati per soccorrerlo e chiamare aiuto. Purtroppo, dopo qualche giorno di ricovero in cui sembrava che il peggio fosse passato, un’improvvisa complicanza ha fatto precipitare la situazione, fino al decesso.