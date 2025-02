Allarme a Sostegno per un caso di intossicazione da monossido. Una persona è stata ricoverata in ospedale a Borgosesia, sopralluogo dei vigili del fuoco.

Allarme a Sostegno per un caso di intossicazione da monossido

Una persona residente a Sostegno è stata ricoverata all’ospedale di Borgosesia a seguito di un’intossicazione da monossido di carbonio. E’ accaduto nel tardo pomeriggio di ieri, domenica 23 febbraio. L’allarme è arrivato da un’abitazione in via Del Forno, piccolo gruppo di case da dove parte il sentiero che porta al santuario di Sant’Emiliano. Al momento non sono ancora state rese note le condizioni della persona ricoverata, e nemmeno se debba essere sottoposta a terapia nella camera iperbarica.

LEGGI ANCHE: Diciotto persone intossicate da monossido in un agriturismo

L’intervento dei vigili del fuoco

Sul posto per un sopralluogo sono arrivati anche i vigili del fuoco di Biella, chiamati a verificare la situazione degli impianti dell’alloggio teatro dell’avvelenamento. La richiesta di soccorso è arrivata direttamente dall’ospedale di Borgosesia, che ha richiesto un nostro intervento per le verifiche. Domani avverrà un ulteriore accertamento dei valori e degli ambienti interessati.

Foto d’archivio

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook