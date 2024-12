Alto Triverese ancora senza bancomat: torna la protesta. Di tre filiali di banca (Lora, Guala e Centro Zegna) non è rimasto nulla, e chi vuole prelevare il contante deve andare a Ponzone o a Portula.

Ma è possibile che in tutto l’alto Triverese non ci sia più nemmeno uno sportello per il prelievo di contanti, che sia di banca o di posta? E’ quello che si chiede una cittadina con trascorsi come consigliere comunale, Luisella Bidese, in un post che ha alimentato un notevole dibattito sul gruppo Facebook “Se di Trivero se…”

«Vorrei porre un quesito serio – scrive la donna -. Ieri sono andata a Lora ad all’ufficio postale. Forse da più di dieci anni si parla del posizionamento di uno sportello postamat presso quell’ ufficio. Ho chiesto lumi alle impiegate allo sportello, che hanno sollevato lo sguardo al cielo… Ma questa amministrazione comunale, in carica ormai da diversi anni, che ha visto chiudere filiali di banche, bancomat, negozi, scuole e attività varie nell’alto Triverese, non ha proprio a cuore questa parte del nostro mega comune? Eppure il nostro sindaco è nato e cresciuto a Trivero, non vede il degrado?»

E aqncora: «Non può, questa amministrazione intervenire con richieste pressanti presso Poste Italiane affinché, almeno, sia installato questi benedetto postamat? Io mi metto nei panni delle persone anziane, disabili o non automunite, ci preoccupiamo tanto per gli immigrati, gli extracomunitari, giustamente, ma ci dimentichiamo dei nostri cittadini italiani deboli o fragili? La mia mamma mi ha sempre insegnato che “la prima carità l’è culla dl’us”, poi, se hai di più, dai anche agli altri. Sarò impopolare e fuori dal coro, ma io la penso così».

Sempre meno servizi

Questo il testo del post, che Luisella Bidese ha inviato anche a Notizia Oggi per la pubblicazione. Ovviamente ha dato il via a una serie di commenti di vario genere. C’è chi fa notare che Poste Italiane non prendono certo ordini dall’amministrazione comunale, ma è opinione abbastanza condivisa che l’alto Triverese sia in generale poco considerato e valorizzato, e alla fine il risultato è quello della progressiva desertificazione.

Desertificazione che tocca le filiali degli istituti di credito (da tre a zero, considerata anche la Cassa di risparmio di Guala), ma anche i negozi aperti sempre più rarefatti. E anche del progetto di aprire una stazione di servizio al posto di quella chiusa a Lora non se ne sente più parlare, nonostante il forte passaggio di turisti.

