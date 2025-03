Anche la Valsessera ricorda il piccolo Edo, morto a 7 anni. Il “Cammino della luce” di Pray vicino alla famiglia vercellese.

Anche la Valsessera ricorda il piccolo Edo, morto a 7 anni

E’ un lutto che tocca anche la Valsessera quello che ha colpito una famiglia di Vercelli. «E’ mancato il piccolo Edoardo, il bimbo che lottava con il cancro e che due anni fa aveva acceso la lampada per Santa Rita – lo ricordano dall’associazione “Cammino della luce” di Pray -. Da quel giorno la sua famiglia ha cambiato modo di affrontare la sofferenza e l’ha vissuta sempre nella luce, quella luce che li sta illuminando e incoraggiando anche in questo duro momento di dolore. I nostri piccoli gesti spesso salvano dalla disperazione, e siamo certi che Edo pregherà anche per noi».

La famiglia di Edoardo Vecchietti aveva amici anche in zona. Edoardo e la sua famiglia erano saliti diverse volte in Valsessera passando alcune giornate di serenità, anche quando il piccolo bimbo di 7 anni aveva iniziato a manifestare la malattia.

La lotta di un piccolo guerriero

Mamma e papà gli sono stati sempre accanto, gli amici hanno sperato anche che potesse guarire. Edo ha combattuto davvero come un guerriero, così piccolo ha saputo trasmettere un grande forza di vivere. Il pensiero va a mamma e papà, ma anche al fratellino e alla sorellina più piccola.

Il funerale è stato celebrato martedì a Vercelli in Duomo alla presenza davvero di tanti amici che hanno voluto bene a Edo. Erano presenti anche i carabinieri, Polizia di Stato e Guardia di finanza, i corpi militari che il piccolo Edo tanto ammirava tanto da chiedere di fare un giro sulle loro auto. In tanti gli hanno voluto rendere omaggio. Al termine della funzione religiosa poi tanti palloncini bianchi sono stati fatti salire al cielo e un applauso ha salutato per l’ultima volta il grande guerriero Edo.

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook