Tutto il dolore di Vercelli per l’addio a Edo: aveva solo 7 anni

Si celebra nella mattinata di oggi a Vercelli il funerale di Edoardo “Edo” Vecchietti, che se n’è andato in ospedale a Torino nella notte tra venerdì e sabato scorsi a soli 7 anni. Un bambino che ha combattuto come un supereroe contro un nemico cattivo. Ma che alla fine ha dovuto arrendersi.

Arrendersi a una grave malattia che lo aveva messo alla prova più volte. Un vero calvario tra cure e terapie diverse in vari ospedali e cliniche. Vercelli gli darà l’addio oggi, martedì 25 febbraio, in duomo alle 10.30.

Sorridente nonostante tutto

Nonostante la battaglia che il piccolo si è trovato ad affrontare il sorriso non gli è mai mancato. Edo, con questo appellativo era conosciuto da tutti, tra l’altro amava le auto e aveva una predilezione particolare per i veicoli delle forze dell’ordine. Aveva tanti sogni nel cassetto e ha lottato con tutte le forze per sconfiggere la malattia, ma il mostro purtroppo non ha voluto sapere di andarsene.

Edo ha lasciato il fratello gemello Claudio, la sorella Camilla, i genitori Milena e Giuseppe, i nonni, altri parenti e tanti amici. Già ieri pomeriggio in occasione del rosario tantissimi conoscenti hanno voluto stringersi intorno alla famiglia.

