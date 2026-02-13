Anziana truffata con la tecnica del falso incidente: rubati ori e ricordi di una vita. E’ accaduto a Sostegno: partite le indagini dei carabinieri.

Ancora una truffa ai danni di un’anziana, questa volta a Sostegno. Vittima una donna di 90 anni, raggirata con la ormai nota tecnica del falso incidente. L’episodio si è verificato nei giorni scorsi, quando la donna ha ricevuto una telefonata da una persona che si è presentata come carabiniere. L’uomo le ha raccontato che il figlio era rimasto coinvolto in un incidente stradale e che, per evitargli ulteriori problemi legali, era necessario versare immediatamente una somma di denaro.

La novantenne, spaventata e preoccupata per le sorti del figlio, ha spiegato di non avere contanti in casa. A quel punto ha raccolto gli oggetti preziosi che possedeva, tra cui anelli e collane, consegnandoli a un uomo che si è presentato poco dopo alla sua porta fingendosi un militare dell’Arma.

Troppo tardi si scopre il raggiro

Solo in un secondo momento l’anziana si è resa conto di essere stata vittima di una truffa. I malviventi si sono impossessati di gioielli di notevole valore economico, ma soprattutto affettivo, legati ai ricordi di una vita.

Sulla vicenda stanno ora indagando i veri carabinieri. Negli ultimi giorni, inoltre, sono state numerose le chiamate al numero di emergenza per tentativi di raggiro messi in atto con la stessa modalità. Le forze dell’ordine invitano a prestare la massima attenzione e a contattare immediatamente i numeri di emergenza in caso di richieste sospette o visite inattese.

Foto d’archivio

