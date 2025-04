Anziano di 94 anni ferito in un incidente a Mosso. Ha perso il controllo dell’auto durante il nubifragio dell’altro giorno.

Anziano di 94 anni ferito in un incidente a Mosso

Un 94enne residente a Veglio è stato soccorso dai carabinieri e dal 118 per un incidente avvenuto nella zona di Mosso, a Valdilala. Il fatto è accaduto nella giornata di giovedì, mentre infuriava il maltempo.

L’uomo era a bordo della sua Ford Fiesta quando ha perso il controllo del mezzo ed è andato a sbattere a lato strada. Per fortuna la velocità della vettura era molto rodotta, per cui anche l’impatto non è stato violento. Soccorso dal personale sanitario, l’uomo se l’è cavata con qualche escoriazione.

Foto d’archivio

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook