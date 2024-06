Appello a Valdilana: riaprire lo storico ambulatorio di Mosso. E’ arrivato un nuovo medico in paese, ma per molti spostarsi è un problema.

Appello a Valdilana: riaprire lo storico ambulatorio di Mosso

Un nuovo medico è arrivato a Valdilana, ma l’ambulatorio storico di Mosso rimane chiuso. E questo rappresenta un problema per chi non ha l’auto o fatica a spostarsi.

A sollevare la questione è Lelia Zangrossi, ex professoressa delle superiori di Mosso ora in pensione. «Sono stata ben contenta dell’arrivo di un nuovo medico – spiega -. Avevo il dottor Raffaele Girardi che purtroppo è mancato e per tutti era una figura importante». Con la nuova dottoressa che potrà avere fino a 1200 pazienti sperava di rivedere aperto l’ambulatorio di Mosso: «Vivo ormai sola – spiega – e non ho l’auto, quindi per me diventa davvero difficile poter raggiungere Camandona o Valle Mosso, se non chiedendo un passaggio a qualcuno. Senza dimenticare che il nostro territorio non è neppure coperto in modo capillare dai servizi bus». E quindi sorge la domanda: «Come faccio ad andare dal medico? Nella mia situazione poi sono anche tante altre persone anziane che non hanno l’auto e dipendono da altri».

L’ambulatorio di Mosso, una struttura storica per il paese

Da amante della storia poi la professoressa Zangrossi ricorda ancora: «E’ anche un peccato tenere chiuso l’ambulatorio di Mosso, una struttura storica per il paese. Non dimentichiamo che venne aperto a fine del 1800 dall’allora Istituzione Pia Medico Sella. E’ sempre stato un punto di riferimento per la popolazione di Mosso Santa Maria, ora Valdilana. Spero davvero che questo mio appello venga raccolto anche per dare un servizio alla municipalità di Mosso, troppo spesso dimenticata».

Va ricordato che l’ambulatorio di Mosso è aperto e utilizzato dai medici Usca, ovvero i dottori che seguono quei pazienti rimasti ancora senza medico.

Ambulatori a Valle Mosso

La dottoressa Giulia Mazzon infatti ha fissato il suo studio a Valle Mosso nell’ambulatorio dove ha la possibilità di collaborare con due colleghi già presenti come il dottor Alessandro Cavalotti e il dottor Claudio Rosa, una scelta dettata anche per gestire meglio il servizio ai pazienti. Sarà attivo anche l’ambulatorio di Camandona che non era più attivo dalla morte del dottor Raffaele Girardi.

