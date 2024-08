Assegnati 150mila euro per sistemare il santuario di Crevacuore. Finanziato il restauro delle coporture delle navate, oltre che della sacrestia.

Assegnati 150mila euro per sistemare il santuario di Crevacuore

Arrivano 150mila euro per sistemare lo storico santuario della Madonna della Fontana in frazione Azoglio di Crevacuore. Questo grazie ai fondi del Pnrr (piano nazionale di ripresa e resilienza), in base ai quali la Regione ha destinato 3 milioni di euro per il restauro di una serie di edifici rurali ed enti ecclesiastici.

«Il Piemonte è una delle Regioni più avanti nella realizzazione degli obiettivi del Pnrr – ha sottolineato l’assessore alla cultura, Marina Chiarelli – e questi interventi rappresentano da un lato un’iniezione di liquidità nell’economia reale, dall’altro di stimolo a recuperare i nostri patrimoni che servono ad allargare l’offerta turistica nei piccoli centri del nostro Piemonte ma anche a far conoscere a noi stessi queste perle spesso dimenticate o poco conosciute che sono come una segnaletica culturale del nostro passato».

Restauri alle navate e alla sacrestia

Per Crevacuore è prevista l’esecuzione di opere di restauro conservativo delle coperture delle navate, del tiburio e della sacrestia.

Secondo la tradizione nel 1534 una pastorella muta ritrovò la parola pregando la Madonna raffigurata su un sasso, inglobato in seguito nell’edificio sacro. La chiesa, ispirata al fatto miracoloso, ha una semplice facciata preceduta da un porticato a cinque arcate. All’esterno si trova la fontana in pietra, presenza ricorrente nei santuari biellesi, posta sul piazzale antistante la chiesa.

