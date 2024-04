Auto capottata lungo la strada tra Crevacuore e Bornate. LE FOTO

Auto capottata lungo la strada tra Crevacuore e Bornate. Intervento dei soccorritori lungo la provinciale, solo qualche contusione per il conducente.

Numerosi gli incidenti che si sopno verificati nel fine settimana di Pasqua e Pasquetta, anche se per fortuna nessuno di particolare gravità. Uno che è stato notato da numerosi automobilisti è quello accaduto nella giornata di domenica lungo la strada provinciale che collega la frazione Azoglio di Crevacuore alla frazione Bornate di Serravalle, lungo la sponda destra del torrente Sessera. All’altezza di una delle curve che portano al rettilineo del rondò, una vettura ha sbandato e si è fermata capottata sull’asfalto.

Sul posto si sono portati i soccorritori del Servizio radio emergenza di Grignasco, e successivamente i vigili del fuoco. Danni alla vettura, per fortuna non agli occupanti. Sul posto anche i carabinieri per i rilievi del caso.

