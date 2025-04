Auto finisce contro il guard-rail ad Ailoche: donna in ospedale. La vettura è stata portata via da un carro-attrezzi.

Auto finisce contro il guard-rail ad Ailoche: donna in ospedale

Una donna di 58 anni residente in provincia di Vercelli è finita in ospedale a seguito di un incidente avvenuto ad Ailoche, in Valsessera, nella giornata di oggi, martedì 15 aprile. Il fatto è avvenuto nella frazione Giunchio, che viene attraversata dalla strada provinciale diretta verso Postua.

La donna ha perso il contro della sua Suzuki Cross lungo un rettilineo ed è finita addosso a un guard-rail. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri di zona, oltre agli operatori del 118. La conducente è stata portata al pronto soccorso dell’ospedale di Ponderano per gli accertamenti del caso.

Altro intervento ad Ailoche

Ad Ailoche la giornata è stata particolarmente movimentata: già in mattinata erano dovuti intervenire i vigili del fuoco volontari di Ponzone per una pianta caduta lungo la strada. Gli operatori hanno provveduto a rimuovere la pianta e rimettere in sicurezza il tratto.

Foto d’archivio

