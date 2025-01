Furgone contro il guard-rail, altro incidente in autostrada. Il conducente del veicolo è finito al pronto soccorso.

Furgone contro il guard-rail, altro incidente in autostrada

Schianto contro il guard-rail e ricovero e pronto soccorso per un uomo alla guida di un furgone che nel pomeriggio di oggi, giovedì 16 gennaio, è stato protagonista di un incidente lungo l’autostrada A5. Poco prima delle 15 le squadre dei vigili del fuoco dal distaccamento di Livorno Ferraris e quella volontaria di Santhià sono intervenute sulla Ivrea-Santhià al chilometro 15+400 per un incidente stradale avvenuto in modo autonomo.

L’intervento dei soccorritori

All’arrivo dei Vigili del fuoco l’ unica persona interessata nello scontro era già alle cure del personale sanitario quindi hanno provveduto alla messa in sicurezza della vettura e dell’area interessata.

Presenti sul posto anche la polizia stradale e il personale di Autostrade.

