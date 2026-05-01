Auto fuori strada a Valdilana: donna di 56 anni in ospedale. Colpo di sonno, la vettura ha impattato contro un guardrail.

Auto fuori strada a Valdilana: donna di 56 anni in ospedale

Incidente l’altro pomeriggio di martedì lungo la strada provinciale 200, nel territorio di Mosso a Valdilana. Per cause ancora in fase di accertamento, una vettura è uscita autonomamente di strada andando a impattare contro il guardrail a margine della carreggiata.

Alla guida del mezzo, una Fiat Grande Punto, si trovava una donna di 56 anni, residente a Cossato. L’impatto ha richiesto l’intervento dei soccorsi: sul posto è arrivato il personale del 118, che ha prestato le prime cure direttamente sul luogo dell’incidente prima di disporre il trasferimento in ospedale per ulteriori accertamenti. Le sue condizioni, secondo le prime informazioni, non sarebbero gravi.

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Non sono stati coinvolti altri veicoli

Non risultano coinvolti altri veicoli, elemento che fa pensare a una possibile perdita di controllo del mezzo, forse dovuta a un malore, a una distrazione o alle condizioni del fondo stradale. Saranno comunque gli accertamenti delle forze dell’ordine a chiarire con precisione la dinamica dell’accaduto.

Il tratto interessato ha registrato qualche rallentamento durante le operazioni di soccorso e di messa in sicurezza, con disagi contenuti alla circolazione.

Foto d’archivio

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