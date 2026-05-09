Auto fuori strada tra Villa del Bosco e Sostegno: conducente soccorso dal 118. Incidente lungo la provinciale 64, non sono stati coinvolti altri veicoli.

Auto fuori strada tra Villa del Bosco e Sostegno: conducente soccorso dal 118

Momenti di apprensione nel tardo pomeriggio di ieri, giovedì 8 maggio, lungo la strada provinciale che collega i comuni di Villa del Bosco e Sostegno, dove si è verificato un incidente stradale autonomo.

Una vettura è uscita di carreggiata per motivi ancora in fase di accertamento lungo la strada provinciale 64, un tratto caratterizzato da una serie di curve che occorre percorrere con attenzione. Quando i soccorritori sono arrivati sul luogo del sinistro, il conducente si trovava già all’esterno dell’abitacolo.

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L’intervento dei soccorritori

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure alla persona coinvolta, insieme ai vigili del fuoco di Biella, impegnati nelle operazioni di sicurezza del veicolo incidentato. Presenti anche i carabinieri, incaricati di effettuare i rilievi necessari per ricostruire con precisione quanto accaduto e stabilire le cause dell’uscita di strada.

La viabilità lungo il tratto interessato ha subito qualche rallentamento durante le operazioni di soccorso e messa in sicurezza, con il traffico gestito dalle forze dell’ordine.

Foto d’archivio

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