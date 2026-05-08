Incidente a Pratrivero: violento impatto tra due auto. E’ accaduto ieri sera all’altezza dell’incrocio per frazione Cereie.

Incidente a Pratrivero: violento impatto tra due auto

Lo schianto è avvenuto all’altezza del bivio per Cereie, davanti allo stabilimento del lanificio Vitale Barberi Canonico. Due auto sono entrate in collisione, e in frazione Pratrivero, a Valdilana, il traffico è rimasto bloccato in quella zona per più di un’ora. E’ accaduto nella prima serata di ieri, giovedì 7 maggio, intorno alle 20. Prabilmente una delle due vetture usciva da una strada laterale e ha impattato con l’altra in transito lungo la provinciale.

Sul posto sono intervenute due pattuglie della polizia, i vigili del fuoco e l’ambulanza del 118. Le forze dell’ordine hanno chiuso il tratto di strada, deviando quindi il traffico verso Cereie. Intanto sono stati fatti i consueti rilievi per stabilire la dinamica dell’episodio e le eventuali responsabilià.

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L’intervento dei soccorritori

I vigili del fuoco hanno provveduto a mettere in sicurezza la zona dell’incidente, provvedendo poi a fare sgomberare le due auto coinvolte. Intanto gli operatori sanitari si sono presi cura degli occuopanti: sono finiti al pronto soccorso di Ponderano, ma le loro condizioni non destano preoccupazione.

Il transito è poi stato riaperto una volta completate le operazioni e garantita la sicurezza per i veicoli.

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