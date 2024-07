Avis Valdilana premia i volontari: Mirko ha donato sangue 141 volte. Consueto raduno dell’associazione con la consegna degli attestati.

Avis Valdilana premia i volontari: Mirko ha donato sangue 141 volte

Un distintivo d’oro con diamante per celebrare le 141 donazioni. Domenica durante la festa del donatore dell’Avis di Valdilana è stato premiato, con la massima onorificenza, Mirko Lozia (nella foto di copertina). L’uomo, che ha 65 anni, vive in frazione Crocemosso, a Valdilana. Il suo impegno e la sua sensibilità verso la donazione del sangue è continuato per decenni. La sua tessera Avis è infatti datata 1980.

“Se potessi continuerei a donare”

«Ho iniziato – spiega Lozia – subito dopo aver fatto servizio militare. Con un gruppo di amici abbiamo deciso di iscriverci all’Avis. Era anche un modo per stare insieme, oltre a un gesto altruistico in cui ho sempre creduto. Andavo a donare anche quando ero artigiano e non c’era la giornata pagata. Donare mi ha sempre dato la possibilità di essere controllato, io infatti scio, vado in montagna e pratico altri sport. Ora non posso più donare il sangue, ma è stata una bella esperienza, una scelta importante che rifarei e che se potessi continuerei a fare».

Si festeggia l’unione del sodalizio e l’importanza della donazione

La festa proposta dall’Avis di Valdilana ha evidenziato l’unione del sodalizio e l’importanza della donazione. L’evento aveva visto protagonista la messa nella chiesa di san Quirico e Giulitta di Matrice. Era seguito il pranzo nell’oratorio, con la partecipazione di un centinaio di commensali, e la cerimonia di premiazione dei donatori che hanno maturato le benemerenze.

«È stata una bella festa – sottolinea la presidente Roberta Bonello – la messa è stata celebrata dal parroco don Emanuele Biasetti con don Claudio Maggia e don Gianni Pedrolini. Graditissima la presenza della dottoressa Leardini, che abbiamo potuto salutare e ringraziare per il lavoro svolto e che ci ha ricordato l’importanza del dono del sangue visto anche dalla parte di chi riceve tale insostituibile aiuto. Per l’amministrazione comunale di Valdilana erano presenti il Sindaco Mario Carli e il vicesindaco Elisabetta Prederigo che hanno consegnato le benemerenze ai donatori presenti. Un grazie va a tutti».

Anche tanti altri riconoscimenti

Oltre a Lozia che ha ricevuto il riconoscimento più alto è stato consegnato il distintivo in oro con smeraldo a: Mauro Aprile, Massimo Bertuzzi, Gianni Chioso.

Distintivo in oro con rubino: Alberto Aimone Prina. Distintivo in oro: Roberto Castello, Scherazade Chiarparin, Paolo Ciscato, Massimo Lanaro, Marco Marchini, Enrico Moschin, Sandro Pareti, Michele Veronese.

Distintivo in argento dorato: Renzo Bergamin, Elena Bestetti, Morena Girardi, Antonio Mirabile, Jacopo Nasi, Carolina Ojoli, Sara Pizzato, Alberto Riccio.

Distintivo in argento: Simona Chioso, Ambra Destefano, Veronica Festa, Micaela Fontanella, Stefano Narcetti, Alberto Rivetti.

Distintivo in rame: Stefano Arrigucci, Elisa Caldana, Francesca Chioso, Jasmine D’Orazio, Fabio Fantini, Milena Foglio Stobbia, Alessandro Garzotto, Gianmarco Godi, Manuela Grosso, Vincenzo Misano, Gaia Siviero, Eleonora Tonella, Giulia Ubertalli, Fabio Zampieri.

