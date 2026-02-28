Banca Intesa Sanpaolo chiude a Valle Mosso. Per il momento resta ancora attivo lo sportello bancomat.

Valdilana perde la filiale di Intesa Sanpaolo. La storica sede di Valle Mosso dell’istituto è infatti stata chiusa, e sotto i portici del condominio rimane attivo soltanto il bancomat. Gli uffici però non ci sono più.

Anche Valdilana viene colpita dalla desertificazione bancaria. A Valle Mosso Intesa Sanpaolo era ormai una vera e propria istituzione, gli uffici sotto i portici del condominio Giardini erano stati aperti anche per la presenza di tante aziende tessili e professionisti. L’istituto di credito da qualche tempo ha iniziato a mantenere solo le sedi centrali. E così anche Valle Mosso ha chiuso. Così come, per fare un altro esempio in zona, era accaduto a Grignasco nel 2024.

“E la politica tace”

«Sulla desertificazione bancaria, ancora una volta i dati dei sindacati, Cisl in particolare oggi, ci ripetono che la situazione è giunta a un punto di non ritorno – protesta Roberto Colombero, Presidente Uncem Piemonte -. Non per le chiusure, bensì per la necessità di uno scatto della politica, delle istituzioni, che finalmente devono fare una azione compatta e anche dura contro le banche che se ne vanno».

«Troppo spesso vediamo invece prese di posizione occasionali, troppo leggere, e poi applausi a gruppi che hanno appena chiuso decine e decini di sportelli bancari. Se ne vanno senza che nessuno dia supporto ai sindaci arrabbiati, giustamente, a nome delle loro comunità. La chiusura di sportelli e uffici bancari nei territori indebolisce il sistema economico.

“Un vera emergenza democratica”

«Uncem da sempre ha detto alle banche che il loro andare via è drammatico per i paesi e per il Paese – prosegue Colombero -. Fa male all’economia locale. Fa male a tutti. Non è certo solo un problema di accesso al contante o di tesorerie comunali. È una emergenza connessa anche alla vita democratica e ai diritti di cittadinanza. Chi va via sceglie di abbandonare porzioni enormi di territorio e intere comunità. Chi va via dimostra di essere più interessato agli utili che alla vita delle persone, alla giustizia sociale, alla dignità dei territori. Parlamento, Governo, Regioni agiscano contro le banche che chiudono».

