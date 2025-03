Boscaiolo di 62 anni muore improvvisamente: paese in lutto. Cordoglio a Valle San Nicolao per Silvano Busatto: lascia la moglie e un figlio.

Boscaiolo di 62 anni muore improvvisamente: paese in lutto

Viene celebrato nel pomeriggio di domani, martedì 18 marzo, il funerale di Silvano Busatto, residente a Valle San Nicolao e mancato improvvisamente l’altro giorno. L’uomo ha avuto un malore ed è stato subito portato al pronto soccorso dell’ospedale di Ponderano: ma non c’è stato nulla da fare.

Era una persona conosciuta e stimata in paese, nota soprattutto per il suo lavoro come boscaiolo. A piangerne la scomparsa sono la moglie Paola, il figlio Manuel con Maria e il piccolo Alessandro, la mamma Norma, i fratelli Massimo, Daniele e Ornella, le care Alessandra e Francesca con le loro famiglie, il cognato Claudio e famiglia, oltre ad altri parenti.

Tanti messaggi sui social

La notizia della scomparsa dell’uomo ha colpito molto il piccolo centro tra la valle di Mosso e il Cossatese. Tanti i messaggi apparsi sui social: «Grandissimo boscaiolo, onesto e gran lavoratore instancabile. Ora nei boschi non si sentirà più la tua motosega. Ma ti ricorderanno in tanti per la tua capacità». Così lo ricorda un conoscente. «Per un attimo mi si e fermato il cuore…. Mi sono detta… no non è possibile, ci siamo salutati pochi giorni fa» aggiunge un’amica.

Il rosario sarà recitato oggi, lunedì 17 marzo, alle 18 nella chiesa parrocchiale di San Nicolao. I funerali avranno invece luogo domani alle 14.30, sempre nella stessa chiesa. Al termine della cerimonia religiosa, il feretro proseguirà verso il tempio crematorio.

