Valdilana in lutto per l’alpino Ezio Mello Grand

Viene celebrato domani, lunedì 17 marzo, il funerale di Ezio Mello Grand, 85 anni, alpino del gruppo Ana di Crocemosso. Un lutto per tutte le penne nere di Valdilana, che già nella serata di oggi potranno stringersi intorno ai familiari in occasione della recita del rosario. Ci si ritrova alle 20 nella chiesa parrocchiale della frazione di Valdilana.

Da qualche tempo Ezio Mello Grand era ospite della residenza per anziani “Maria Grazia” di Lessona. Come riportano i colleghi di Prima Biella, ai messaggi di cordoglio e partecipazione al lutto si è unito quello del Gruppo alpini di Crocemosso della Sezione Ana di Biella, che ha espresso vicinanza ai familiari – il figlio Gian Luca, la nuora Michela con Alexandra e Aurora e tutti i parenti – e ha invitato i soci a partecipare al funerale della penna nera indossando il cappello alpino.

Domani il funerale

Il funerale si celebra domani pomeriggio alle 15, partendo dall’abitazione del defunto in frazione Molino, e poi con corteo a piedi fino alla chiesa parrocchiale di Crocemosso. Dopo la cerimonia, il feretro sarà accompagnato al tempio crematorio. Le ceneri di Ezio Mello Grand riposeranno infine nella tomba di famiglia del cimitero di Crocemosso.

