Cade in pista a Bielmonte: sciatrice trasportata in ospedale con l’elicottero

Grave infortunio nella giornata di domenica 22 febbraio sulle nevi tra Bielmonte e il Monte Cerchio. Intorno a mezzogiorno, durante una prova sulla pista di gara, un’atleta è caduta rovinosamente riportando traumi importanti agli arti inferiori. Un episodio molto simile a quello accaduto due settimane fa, quando era stato chiamato l’elicottero a seguito di un infortunio.

Secondo le prime informazioni, la sciatrice avrebbe subito lesioni a entrambe le gambe, con il sospetto di fratture alle tibie. Le sue condizioni sono apparse da subito serie.

L’intervento dell’elisoccorso

Immediato l’intervento del Soccorso piste di Bielmonte, che ha prestato le prime cure sul posto e messo in sicurezza l’area. Considerata la gravità dell’infortunio, è stato richiesto l’arrivo dell’elisoccorso decollato da Alessandria, che ha provveduto al trasferimento urgente in ospedale.

Al momento non sono stati diffusi ulteriori dettagli sul quadro clinico della giovane atleta.

