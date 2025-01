Camion urta l’imbocco del tunnel di Azoglio, traffico in tilt. Il tratto (già a senso unico per i lavori) ha dovuto essere chiuso per i soccorsi.

Camion urta l’imbocco del tunnel di Azoglio, traffico in tilt

Non bastavano i disagi provocati dal senso unico alternato all’altezza delle gallerie di Azoglio a Crevacuore: l’altro giorno un camion modello Scania si è pure incastrato nella galleria in direzione Serravalle Sesia.

Il mezzo, condotto da un autista di 49 anni residente in Toscana, ha danneggiato il tetto del proprio mezzo, più alto rispetto all’imbocco del tunnel. Il transito è quindi rimasto bloccato (per fortuna per poco) in attesa che si potesse sgomberare la corsia.

Manca la segnaletica

L’uomo ha chiamato i carabinieri facendo anche notare che manca la segnaletica che limitasse l’accesso ai mezzi di altezza superiore alla norma. E i carabinieri hanno infatti confermato la mancanza di cartelli e limitazioni che impedissero il transito di veicoli superioni a una certa altezza, ed effettuando i rilievi. Il conducente richiederà un risarcimento per l’accaduto tramite la propria assicurazione.

I lavori procedono

Nel frattempo i lavori per la sistemazione della galleria sono partiti. Il progetto prevede l’adeguamento dell’impianto luci di entrambi i tunnel. E’ previsto che i lavori – condotti dalla Provincia di Biella – si protrarranno per un mese, periodo durante il quale la circolazione veicolare avverrà a senso unico alternato regolato da impianto semaforico.

La Provincia di Biella che ha ottenuto un finanziamento grazie alle Aree interne andando a sistemare già le gallerie di Bielmonte con la nuova illuminazione e quella di Valdilana. «Si raccomanda di prevedere possibili rallentamenti della viabilità e di prestare attenzione alla segnaletica stradale», scrivono dal Comune di Crevacuore.

