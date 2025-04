Strada crollata da Ailoche a Noveis: preoccupati i titolari del ristorante. «Ora siamo raggiungibili solo da Coggiola, per noi è un danno serio».

Il problema più grosso creato in Valsessera dal nubifragio dell’altra settimana è senza dubbio la frana che si è aperta sulla strada che da Ailoche sale verso l’alpe di Noveis. Una voragine che ha spazzato via mezza carreggiata, rendendo assolutamente impercorribile il tratto.

E appunto ora il percorso è rimasto chiuso, con notevoli disagi soprattutto per il ristorante Noveis, l’unico locale della zona.

«Se si fosse intervenuti per tempo anche curando le piccole cose come le cunette forse non saremmo in questa situazione – interviene Enrico Consonni, titolare del ristorante Noveis -. Su questo tratto non si fa manutenzione da anni, la scusa è sempre la solita: non ci sono soldi. E così a rimetterci siamo noi che abbiamo preso il ristorante investendo soldi e risollevandolo ».

Resta il passaggio da Coggiola

Per fortuna la struttura è raggiungibile normalmente da Coggiola e Viera: «Ringraziamo il Comune di Coggiola, i ragazzi della Protezione civile e i residenti delle frazioni alte che stanno tenendo agibile la strada che porta alla nostra struttura. Tenere agibile la via durante questa ondata di maltempo ha significato portare in loco un escavatore per pulire celermente le cunette e far defluire le acque sempre a monte della carreggiata».

Consonni ricorda: «Che la strada di Coggiola abbia tenuto non è una questione solo di fortuna. Questo collegamento è stato oggetto di una manutenzione costante negli anni che è stata conclusa questa estate. Cosa che non è mai stata fatta da altri comuni che non hanno capito cosa significa l’Alpe di Noveis, non hanno capito gli sforzi che fa un imprenditore per tenere in piedi una struttura simile ». Tra l’altro la struttura era rimasta aperta e raggiungibile anche durante le nevicate di quest’inverno.

Anche il Team Valli del Rosa, tenuto conto della chiusura della strada, ha dovuto cancellare la gara ciclistica in programma nei prossimi mesi verso l’Alpe Noveis. Ora bisognerà capire come intervenire per ripristinare il tratto di strada. Di sicuro non è un problema che si possa risolvere nel giro di poche settimane.

