Tre campi per altrettante discipline, un investimento di 280mila euro e l’obiettivo di offrire nuove opportunità di sport e aggregazione a tutte le generazioni. È stata inaugurata sabato mattina a Coggiola la nuova “Cittadella dello sport”, realizzata nell’area di fronte al campo da calcio. Un progetto avviato nel 2023 che oggi diventa realtà, con spazi dedicati al tennis, al padel e al pickleball.

Alla cerimonia hanno partecipato il sindaco Paolo Setti, la vicesindaca Laura Speranza, gli amministratori comunali, i rappresentanti delle associazioni e numerosi cittadini. Diversi i momenti dedicati al taglio del nastro, mentre il diacono Federico Iacolino ha impartito la benedizione alla struttura. Un nuovo polo sportivo pensato per rilanciare la vita del paese e valorizzare un’area già destinata alle attività ricreative.

Padel, pickleball e tennis: ecco i nuovi impianti

L’intervento ha riguardato tre strutture. Il campo da tennis esistente è stato rinnovato con la posa di una superficie in terra sintetica, mentre sono stati realizzati un campo da padel coperto e uno dedicato al pickleball. Quest’ultima disciplina sta conquistando sempre più appassionati, anche tra i ragazzi, grazie a un gioco che favorisce motricità, rapidità e coordinazione.

L’area sportiva è stata inoltre dotata di telecamere di videosorveglianza. Un’altra novità riguarda la proprietà del campo da tennis, passato dal Tennis club al Comune, pur mantenendo le attività promosse dall’associazione. La nuova cittadella riunisce così più discipline nello stesso spazio, offrendo strutture che potranno essere utilizzate sia dai residenti sia dagli appassionati provenienti dai centri vicini.

Il sindaco: «Un investimento importante per il futuro»

Il primo cittadino Paolo Setti ha sottolineato la soddisfazione per il completamento dell’opera. «È stato un percorso non senza ostacoli, ma questo cammino ci ha portato a essere qui a inaugurare questi spazi sportivi». L’intervento, avviato nel 2023, ha richiesto tempi di progettazione e realizzazione significativi, soprattutto per il padel. Il costo complessivo dell’operazione è di 280mila euro, finanziati attraverso il Credito sportivo.

Per il sindaco, l’impianto assume un valore che va oltre la semplice pratica sportiva. «Nel tempo Coggiola ha vissuto diversi cambiamenti come la chiusura delle fabbriche, lo spopolamento. Ma anche lo sport, nel nostro paese, è importante». Setti ha evidenziato la necessità di offrire opportunità a giovani e bambini. Creare luoghi di incontro significa investire nella vitalità della comunità, rendendo il paese più attrattivo.

Prenotazioni con una app e nuovi spogliatoi in futuro

Con l’inaugurazione si apre ora la fase che porterà all’utilizzo dei campi. L’amministrazione sta lavorando a un sistema digitale che permetterà agli utenti di prenotare gli spazi sportivi in maniera semplice. «Appena possibile si aprirà la possibilità di usufruire dei campi», ha spiegato Setti. Una app consentirà di organizzare le prenotazioni degli impianti, anche se al momento non è stata comunicata una data precisa per l’avvio del servizio.

Il progetto prevede inoltre ulteriori sviluppi. In futuro saranno realizzati nuovi spogliatoi dedicati alla cittadella, mentre inizialmente verranno utilizzati quelli del vicino campo sportivo. Il sindaco ha concluso ringraziando il Tennis club e le associazioni sportive per il loro impegno. L’obiettivo è trasformare la struttura in un punto di riferimento stabile per lo sport, il tempo libero e la socialità a Coggiola.

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