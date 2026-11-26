Loro Piana ha celebrato a New York un nuovo traguardo nella ricerca del cashmere più pregiato. Durante una cerimonia ospitata negli spazi della Brant Foundation, l’azienda ha assegnato il Cashmere of the Year Award 2025, riconoscendo i migliori allevatori della Mongolia Interna. Il risultato più straordinario è una fibra di appena 12,89 micron, un primato di finezza per il premio.

La manifestazione, giunta all’undicesima edizione, ha celebrato l’eccellenza nella produzione di una delle materie prime più ricercate al mondo. Accanto alla premiazione, Loro Piana ha allestito un’esposizione dedicata alla propria storia e alla lavorazione del cashmere. Un percorso tra tradizione, innovazione e qualità assoluta, per raccontare l’impegno che si nasconde dietro ogni fibra.

Tre coppie di allevatori sul podio dell’eccellenza

Il riconoscimento principale è stato assegnato a Siqingbilige e Hasiqiqige, allevatori della Mongolia Interna, regione autonoma della Cina. Il loro lotto, dal peso lordo di 135,8 chilogrammi, ha fatto registrare una finezza di 12,89 micron. Un risultato che stabilisce un nuovo primato nella storia del premio, istituito nel 2015 per valorizzare la qualità della fibra grezza.

Il secondo posto è andato a Jiyatu e Gegentuya, con 87,1 chilogrammi di cashmere e una finezza di 13,01 micron. Terza posizione per Lifuqiang e Qiqi, che hanno presentato un lotto di 116 chilogrammi con fibre da 13,04 micron. Tre risultati che testimoniano la continua crescita qualitativa della produzione, frutto di un lavoro che comincia direttamente negli allevamenti.

Un pettine d’argento per celebrare i vincitori

Come previsto dalla tradizione del premio, alle coppie vincitrici è stato attribuito un riconoscimento economico per ogni chilogrammo di fibra prodotta. A questo si aggiunge un oggetto dal forte valore simbolico: un pettine d’argento finemente cesellato. Un omaggio all’antica arte della pettinatura manuale, il procedimento con cui viene raccolto il prezioso vello degli animali.

Il premio rappresenta anche un incentivo per gli allevatori a migliorare costantemente le caratteristiche della materia prima. La finezza della fibra è infatti uno degli elementi fondamentali nella valutazione del cashmere. Dietro pochi millesimi di millimetro si nasconde un lavoro che coinvolge competenze, esperienza e attenzione alla qualità degli allevamenti.

A New York un viaggio alla scoperta del cashmere

La cerimonia si è svolta negli ambienti storici della Brant Foundation, all’interno di una cornice architettonica risalente agli anni Venti. Qui Loro Piana ha proposto un’esperienza immersiva dedicata al proprio ruolo di “Master of Cashmere”. Un racconto che parte dai territori di allevamento e arriva fino alle creazioni d’alta sartoria, attraverso le numerose fasi della lavorazione.

L’esposizione ha permesso agli ospiti di conoscere il patrimonio di competenze sviluppato dal marchio e il rapporto costruito nel tempo con i produttori della materia prima. Il percorso ha dato spazio anche alle tecniche utilizzate per trasformare il vello in tessuti e capi di pregio. La qualità nasce molto prima della lavorazione tessile, attraverso una filiera nella quale ogni passaggio assume un’importanza determinante.

La sfida della sostenibilità e la tutela degli allevamenti

Accanto alla celebrazione dei risultati produttivi, Loro Piana ha presentato anche i programmi dedicati alla sostenibilità della filiera. Tra questi figurano “The Loro Piana Method”, sviluppato nella Mongolia Interna, e “Resilient Threads”, avviato in Mongolia. Due iniziative che mettono al centro le comunità locali e puntano a promuovere una produzione attenta agli animali e all’ambiente.

Attraverso la collaborazione con pastori e cooperative, l’azienda intende favorire il miglioramento degli standard qualitativi e la salvaguardia degli ecosistemi produttivi. Un approccio che unisce la ricerca dell’eccellenza alla responsabilità verso i territori di origine. Il futuro del cashmere passa anche da qui, dalla capacità di conservare risorse, conoscenze e tradizioni per le prossime generazioni.

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