Grave incidente stradale nella giornata di oggi, giovedì 26 novembre, a Buronzo, lungo la strada provinciale 3, nei pressi del ponte sul torrente Cervo. Un’automobile e un camion si sono scontrati, provocando il ferimento di tre persone. Ad avere la peggio è stata una donna di 45 anni, che si trovava alla guida della vettura e che è stata trasportata all’ospedale di Novara in codice rosso.

Le conseguenze dell’impatto sono state particolarmente serie per l’automobilista, una donna di origine cinese, le cui condizioni hanno richiesto il trasferimento urgente in ospedale. Altre due persone sono rimaste ferite nell’incidente, ma secondo le prime informazioni le loro condizioni non sarebbero gravi. Restano ancora da chiarire le circostanze che hanno provocato lo scontro tra i due mezzi.

Lo schianto lungo la provinciale 3 a Buronzo

L’incidente si è verificato in un punto importante della viabilità locale, lungo la provinciale 3, nei pressi dell’attraversamento del torrente Cervo. Si tratta di un collegamento utilizzato quotidianamente da automobilisti e mezzi pesanti per gli spostamenti tra i centri del Vercellese. Lo scontro ha coinvolto un’autovettura e un camion, con un bilancio complessivo di tre persone ferite.

Al momento non sono disponibili particolari sufficienti per ricostruire la sequenza dell’incidente. Non è quindi ancora possibile stabilire come i due veicoli siano entrati in collisione e quali circostanze abbiano contribuito all’impatto. La dinamica dello schianto resta da accertare, così come eventuali conseguenze sulla circolazione lungo il tratto di provinciale interessato.

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Donna di 45 anni trasportata a Novara in codice rosso

Le condizioni più preoccupanti sono quelle della conducente dell’automobile. La donna, 45 anni, è stata soccorsa dopo l’incidente e trasferita all’ospedale di Novara. Il trasporto è avvenuto in codice rosso, il livello di massima priorità dell’emergenza sanitaria. Non sono stati ancora forniti dettagli sulla natura delle lesioni riportate o sull’evoluzione del quadro clinico.

Il bilancio dell’incidente comprende anche altre due persone ferite, che fortunatamente non risulterebbero in gravi condizioni. Non sono al momento note ulteriori informazioni sulla loro identità e sulla posizione occupata nei veicoli coinvolti. La situazione più delicata rimane quella della quarantacinquenne, mentre si attendono eventuali aggiornamenti sia sulle condizioni dei feriti sia sulla ricostruzione dell’accaduto.

Accertamenti sulle cause dell’incidente

Resta da chiarire che cosa sia accaduto lungo la provinciale 3, all’altezza del ponte sul Cervo. La posizione dei veicoli e le circostanze dell’impatto saranno elementi importanti per ricostruire l’episodio. Non ci sono ancora informazioni confermate sulle cause dello scontro, né elementi per attribuire eventuali responsabilità ai conducenti dei mezzi coinvolti.

L’incidente richiama l’attenzione sulla sicurezza della circolazione lungo le strade provinciali del territorio, percorse sia da automobili sia da mezzi pesanti. Per il momento, però, la priorità riguarda le condizioni delle persone rimaste coinvolte. Tre i feriti complessivi, uno dei quali in codice rosso: è questo il primo bilancio dello schianto avvenuto a Buronzo.

Foto d’archivio

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