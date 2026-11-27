Un boato improvviso, tanto forte da far sobbalzare chi si trovava nelle vicinanze. Momenti di paura a Gattinara nel tardo pomeriggio di ieri, giovedì 26 novembre, quando poco dopo le 17 un gran botto ha scosso la zona tra corso Vercelli e via Caio Mario. La deflagrazione ha danneggiato un’automobile parcheggiata. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri per verificare quanto accaduto.

Fortunatamente non si registrano persone ferite, ma l’episodio ha suscitato forte apprensione. Il rumore è stato avvertito nella zona e la notizia ha iniziato rapidamente a circolare, anche attraverso i social. Un’esplosione che ha improvvisamente interrotto la tranquillità del pomeriggio e sul quale, per il momento, rimangono diversi interrogativi. Le indagini sono ancora in corso.

Il boato poco dopo le 17 e i danni alla vettura

L’esplosione si è verificata nel tardo pomeriggio, in una zona di Gattinara compresa tra corso Vercelli e via Caio Mario. A riportare le conseguenze materiali dell’episodio è stata una vettura in sosta nelle vicinanze. Non sono ancora stati chiariti l’origine e il punto esatto della deflagrazione, né è disponibile una ricostruzione completa delle circostanze in cui si è verificata.

Nonostante lo spavento, il bilancio non comprende feriti. Resta però la preoccupazione per un episodio del tutto insolito, avvenuto in un’area urbana e accompagnato da un rumore particolarmente forte. L’improvviso boato ha richiamato l’attenzione di chi era in zona, mentre si cercava di capire che cosa potesse aver provocato l’esplosione e quali danni avesse lasciato.

Bomba carta o grosso petardo? Le ipotesi degli investigatori

Tra le possibili spiegazioni dell’accaduto c’è l’esplosione di una bomba carta oppure di un petardo di notevole potenza. Certo non una bombola del gas, come sulle prime qualcuno ha temuto. Si tratta tuttavia soltanto di ipotesi, ancora da verificare attraverso gli accertamenti. Non è stato stabilito quale dispositivo possa aver provocato il boato e non ci sono, al momento, elementi sufficienti per ricostruire l’eventuale presenza o il comportamento di altre persone.

Resta inoltre da capire se l’automobile danneggiata fosse il bersaglio dell’episodio oppure abbia semplicemente subito le conseguenze della deflagrazione. Nessuna delle due possibilità può essere data per accertata sulla base delle informazioni finora disponibili. Saranno gli approfondimenti delle forze dell’ordine a chiarire la natura dell’esplosione e le circostanze in cui è avvenuta.

Carabinieri e vigili del fuoco sul posto, indagini in corso

Dopo l’esplosione sono intervenuti i carabinieri e i vigili del fuoco. La loro presenza ha permesso di avviare le verifiche necessarie nella zona interessata dal boato. Gli accertamenti dovranno stabilire che cosa abbia provocato la deflagrazione e raccogliere eventuali elementi utili a ricostruire l’episodio. Al momento non risultano comunicazioni definitive sulle cause.

Intanto quanto accaduto è diventato rapidamente argomento di discussione anche sui social, alimentando domande e preoccupazioni. La notizia positiva è che nessuno è rimasto ferito, nonostante la violenza del rumore e i danni alla vettura. Per conoscere la reale natura dell’esplosione bisognerà attendere gli esiti delle indagini, evitando nel frattempo conclusioni premature su cause e responsabilità.

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