Una giornata da ricordare per Filippo Dalla Valle, centrocampista classe 2009 del Borgosesia, schierato per la prima volta dal primo minuto nella vittoria casalinga per 4-2 contro l’Imperia. Per il giovane calciatore, cresciuto nel settore giovanile granata, è arrivato il momento tanto atteso e sognato: giocare da titolare con la prima squadra del club nel quale ha mosso i primi passi.

Un’esperienza che Filippo ha raccontato attraverso i canali social del Borgosesia, ripercorrendo le sensazioni provate prima e durante la partita. «È stata un’emozione grandissima e ho ascoltato come sempre un po’ di musica per rilassarmi», ha spiegato. L’emozione ha lasciato presto spazio alla concentrazione, consentendogli di affrontare senza timori una sfida importante per il suo percorso sportivo. Qui sotto, un video postato sulla pagina ufficiale del Borgosesia calcio.

Il calcio dei grandi e la voglia di migliorare

Passare dalle formazioni giovanili alla prima squadra significa confrontarsi con avversari più esperti, ritmi elevati e maggiore intensità fisica. Filippo ha avvertito subito la differenza, ma è riuscito ad adattarsi. «Mi sono sentito a mio agio. Rispetto al settore giovanile hai meno tempo per pensare alla giocata da fare». Una nuova dimensione che richiede rapidità e personalità, oltre alle qualità tecniche.

Il giovane centrocampista conosce bene i propri punti di forza, ma anche gli aspetti sui quali deve lavorare. «Ho una buona resistenza alla fatica e una discreta tecnica, ma devo migliorare la mia fisicità», racconta. La consapevolezza dei propri limiti diventa uno stimolo per crescere attraverso gli allenamenti e il confronto quotidiano con compagni che hanno già esperienza nel calcio dei grandi.

Una passione di famiglia: il consiglio del fratello Nicolò

La storia di Filippo con la maglia del Borgosesia ha anche un significato familiare. Prima di lui, infatti, il fratello maggiore Nicolò, classe 2007, aveva seguito un percorso nel settore giovanile granata. Oggi Nicolò gioca in Eccellenza con la Dufour Varallo. Il calcio è un legame speciale tra i due fratelli, che continuano a sostenersi e a condividere esperienze e consigli.

«Abbiamo un ottimo rapporto e ci aiutiamo l’uno con l’altro», spiega Filippo. E proprio in occasione della sua prima partita da titolare, Nicolò gli ha rivolto un suggerimento tanto semplice quanto prezioso: «Mi ha detto soltanto di divertirmi». Poche parole per affrontare un momento così importante, senza lasciarsi sopraffare dalla pressione e ricordando la passione che accompagna entrambi fin da bambini.

Tra scuola e allenamenti, il sogno è diventare professionista

L’inserimento nella prima squadra è stato facilitato anche dall’accoglienza ricevuta nello spogliatoio. «Mi hanno accolto tutti benissimo e mi stanno dando consigli per affrontare al meglio questa nuova esperienza», racconta il giovane. Fuori dal campo, intanto, Filippo continua a dividersi tra studio e allenamenti. «Una volta finito l’allenamento mi dedico subito alla scuola», spiega, sottolineando l’importanza dell’organizzazione quotidiana.

Non ha un unico calciatore al quale ispirarsi, ma preferisce osservare i migliori interpreti del suo ruolo per imparare qualcosa da ciascuno. E sul futuro ha le idee chiare: «Per questa stagione l’obiettivo è fare altre presenze in prima squadra. Il sogno nel cassetto, invece, resta quello di diventare un calciatore professionista». Il primo grande passo è già arrivato, con quella maglia granata che accompagna da sempre la sua passione.

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