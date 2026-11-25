Sarà celebrato domani, giovedì 26 novembre, alle 10, nella chiesa parrocchiale del Villaggio La Marmora a Biella, il funerale di Giovanni Valenzisi, il ragazzo di 17 anni morto nel terribile incidente stradale avvenuto nella notte tra sabato e domenica sulla circonvallazione di Lenta. La comunità biellese si prepara all’ultimo saluto al giovane, mentre proseguono le indagini dei carabinieri della compagnia di Borgosesia per ricostruire le cause dello schianto.

Il nulla osta alla restituzione della salma è arrivato nelle ultime ore dalla Procura di Vercelli, consentendo alla famiglia di fissare la cerimonia funebre. Dopo la funzione religiosa, il feretro sarà accompagnato al cimitero urbano di Biella per la sepoltura. Un momento di grande dolore per il Villaggio La Marmora, il quartiere dove risiedevano tutti e cinque i ragazzi coinvolti nell’incidente.

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Giovedì mattina l’ultimo saluto a Giovanni Valenzisi

La chiesa parrocchiale del Villaggio La Marmora accoglierà familiari, amici, conoscenti e quanti vorranno stringersi attorno ai genitori del diciassettenne. La tragedia ha profondamente colpito il quartiere biellese, dove i cinque giovani coinvolti nello schianto erano conosciuti. In questi giorni la comunità si è stretta attorno alla famiglia, segnata da una perdita improvvisa e dolorosa.

La cerimonia di giovedì rappresenterà il momento dell’addio a Giovanni, dopo giorni di attesa legati agli accertamenti disposti dall’autorità giudiziaria. Il via libera della Procura ha permesso di completare le procedure necessarie per le esequie. La sepoltura avverrà nel cimitero urbano di Biella, dove il ragazzo sarà accompagnato al termine della funzione religiosa.

La tragedia sulla circonvallazione di Lenta

L’incidente risale alla notte tra sabato 21 e domenica 22 novembre. I cinque amici stavano viaggiando a bordo di una potente Audi RS3 lungo la strada provinciale 594, sulla circonvallazione di Lenta, quando la vettura è uscita di strada. Lo schianto è costato la vita al diciassettenne e ha provocato il ferimento degli altri quattro occupanti, compreso il conducente.

Tra i ragazzi coinvolti ci sono anche due diciottenni e un quindicenne. Le condizioni di quest’ultimo sono risultate particolarmente gravi: secondo le ultime informazioni disponibili, era ancora ricoverato nel reparto di rianimazione dell’ospedale Maggiore di Novara. I giovani avevano trascorso la serata a Vercelli, e proprio le ore precedenti all’incidente sono tra gli aspetti sui quali si concentrano gli accertamenti.

Le indagini dei carabinieri della compagnia di Borgosesia

A ricostruire quanto accaduto sono i carabinieri della compagnia di Borgosesia, impegnati nelle indagini coordinate dalla Procura di Vercelli. Al centro degli accertamenti ci sono la dinamica dell’uscita di strada e le condizioni nelle quali si trovava il veicolo al momento dell’incidente. Gli investigatori stanno inoltre cercando di chiarire come i ragazzi abbiano trascorso la serata prima di mettersi in viaggio.

Un elemento significativo riguarda il luogo dello schianto: sull’asfalto non sarebbero state trovate tracce di frenata. Secondo la prima ricostruzione dei militari, una velocità elevata potrebbe aver contribuito all’incidente. Si tratta tuttavia di un’ipotesi investigativa, sulla quale dovranno essere effettuati ulteriori approfondimenti per stabilire con precisione le cause della tragedia.

Il conducente indagato per omicidio stradale aggravato

Il ventunenne biellese che si trovava alla guida dell’Audi RS3, identificato con le iniziali A. S. M., è indagato a piede libero dalla Procura di Vercelli per omicidio stradale aggravato. Il giovane, dimesso dall’ospedale domenica sera, è stato sottoposto anche agli accertamenti alcolemici. L’alcoltest effettuato dopo l’incidente ha dato esito negativo, secondo quanto emerso finora.

Assistito dal proprio avvocato difensore, il conducente dovrà fornire agli inquirenti la sua ricostruzione delle ore precedenti allo schianto e di quanto avvenuto lungo la provinciale 594. Le indagini proseguono per accertare eventuali responsabilità, mentre l’attenzione della comunità è rivolta soprattutto alla famiglia di Giovanni e alle condizioni degli amici rimasti feriti.

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