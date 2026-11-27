Travolge uno scooter a tre ruote e si allontana senza fermarsi a prestare soccorso. Il conducente del mezzo, un uomo di 89 anni, muore due giorni dopo in ospedale. È il tragico bilancio dell’incidente avvenuto qualche giorno fa ad Albiano d’Ivrea, all’altezza della rotonda tra corso Regina Margherita e via XX Settembre. L’automobilista è stato successivamente rintracciato e denunciato dai carabinieri per omicidio stradale e omissione di soccorso.

La vittima è Luciano Ferrigato, residente proprio ad Albiano d’Ivrea. L’anziano stava viaggiando in sella al suo scooter quando è stato tamponato da una vettura. La violenza dell’urto lo ha scaraventato sull’asfalto, dove ha battuto la testa. Il conducente dell’automobile, invece di fermarsi per verificare le condizioni del ferito, ha proseguito la marcia, facendo perdere le proprie tracce.

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Lo schianto alla rotonda e la fuga dell’automobilista

L’incidente si è verificato lungo corso Regina Margherita, la strada provinciale 80, in corrispondenza dell’incrocio con via XX Settembre. Secondo la ricostruzione dei fatti, l’automobile ha tamponato lo scooter a tre ruote sul quale viaggiava l’ottantanovenne. L’impatto ha provocato la caduta dell’uomo, che è rimasto a terra con una ferita alla testa.

A dare l’allarme sono state alcune persone di passaggio, che si sono accorte dell’accaduto poco dopo lo schianto e hanno contattato il numero unico di emergenza 112. Quando sono stati chiamati i soccorsi, l’automobilista si era già allontanato. Sul posto è quindi intervenuto il personale sanitario, mentre venivano avviati gli accertamenti per chiarire la dinamica dell’incidente.

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Trasportato in ospedale, muore dopo due giorni

Le condizioni dell’anziano hanno richiesto l’intervento dei sanitari del 118 di Azienda Zero, che lo hanno assistito e successivamente trasportato in ambulanza all’ospedale di Ivrea. In un primo momento il quadro clinico non era apparso particolarmente allarmante, ma nelle ore successive la situazione si è aggravata, facendo emergere la reale gravità delle lesioni riportate.

Nonostante le cure prestate dai medici, per Luciano Ferrigato non c’è stato nulla da fare. L’ottantanovenne è morto domenica 22 novembre, due giorni dopo essere stato investito mentre percorreva le strade del paese in cui abitava. Una tragedia che ha trasformato quello che inizialmente non sembrava un incidente dalle conseguenze fatali in un caso di omicidio stradale.

Le telecamere permettono di rintracciare il responsabile

Nel frattempo i carabinieri della compagnia di Ivrea avevano avviato le indagini per risalire all’automobilista che si era allontanato dopo l’impatto. Determinanti sono state le testimonianze raccolte e le immagini delle telecamere della zona, che hanno consentito ai militari di ricostruire gli elementi necessari per individuare il veicolo coinvolto nell’incidente.

Gli accertamenti hanno permesso in breve tempo di identificare il conducente della vettura. Nei suoi confronti è scattata una denuncia per omicidio stradale e omissione di soccorso. La fuga dopo il tamponamento rappresenta uno degli aspetti più gravi della vicenda, sulla quale sono intervenuti i carabinieri per accertare le responsabilità e ricostruire con precisione quanto avvenuto alla rotonda di Albiano d’Ivrea.

Foto d’archivio

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