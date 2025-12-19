Coggiola: libri a metà prezzo per chi si iscrive alla prima media. Il Comune lancia il “superbonus” per arrivare almeno a dieci alunni.

Coggiola: libri a metà prezzo per chi si iscrive alla prima media

Bonus libri per gli studenti che il prossimo anno scolastico si iscriveranno alla prima media a Coggiola. E’ l’iniziativa lanciata dal Comune. «Il calo demografico si fa sentire – interviene il sindaco Paolo Setti -. In quinta elementare a Coggiola abbiamo cinque alunni, otto invece saranno quelli che usciranno dalla primaria di Portula. Il nostro obiettivo è di riuscire a fare una classe prima di almeno dieci ragazzi per dare continuità al nostro plesso».

E così durante l’open day proposto nei giorni scorsi, il primo cittadino ha avanzato la sua proposta. «Mi sono permesso di partecipare all’open day e di proporre a livello amministrativo un’idea: un bonus libri del 50 per cento a tutti coloro che si iscriveranno alla prima media a Coggiola».

LEGGI ANCHE: Ci ha scritto la regina d’Inghilterra. Sorpresa alla scuola di Coggiola

Dimezzata la spesa di 300 euro

«E’ un aiuto considerevole alle famiglie tenuto conto che stiamo parlando di una spesa che si aggira attorno ai 300 euro». Il primo cittadino aggiunge: «La nostra scuola media ha davvero tanti punti di forza: aule rinnovate, un corpo docenti preparato. Ma si sa che i nostri paesi stanno attraversando un momento di denatalità».

I futuri primini sono pochi. E l’amministrazione comunale di Coggiola ha voluto mettere un incentivo in più come il “superbonus” libri.

Aiuti anche con i trasporti

Ma non è finita: «Ho parlato anche con il sindaco di Portula Fabrizio Calcia Ros. E se ci fossero problemi di logistica per coloro devono recarsi alla scuola media di Coggiola e magari non abitano in paese, sono pronto anche a risolvere problematiche di questo tipo».

Le famiglie tra dicembre e gennaio dovranno decidere dove iscriversi. A Coggiola l’obiettivo è di arrivare ad avere almeno una decina di alunni in modo da avere una classe prima e dare così continuità alla scuola media.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook